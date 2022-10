Yuri Milner a anunţat, pe Twitter, că a renunțat la cetățenia rusă. „Eu și familia mea am plecat definitiv din Rusia în 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia”, a transmis acesta, care a adăugat că, în această vară, a fost încheiat procesul de renunţare la cetăţenia rusă.

Potrivit Forbes, omul de afaceri are o avere de aproximativ 3,5 miliarde de dolari.

My family and I left Russia for good in 2014, after the Russian annexation of Crimea. And this summer, we officially completed the process of renouncing our Russian citizenship.