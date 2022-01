Incendiul a izbucnit, duminică, într-un bloc de 19 etaje din Bronx la un apartament duplex de la etajele doi și trei, deși flăcările nu s-au extins, a fost fum în întreaga clădire.

Comisarul Daniel Nigro a spus că autoritățile „se așteaptă să fie numeroase decese, dar nu știm încă”.Primarul Eric Adams a fost la fața locului duminică, denumind incendiul „un moment oribil, îngrozitor și dureros pentru orașul New York”.

„Acesta va fi unul dintre cele mai grave incendii la care am asistat în orașul New York în vremurile moderne”, a mai punctat acesta.

Primarul a spus că în prezent există 63 de oamenii răniți dintre care 32 au răni care pun viața în pericol, nouă cu răni grave și 22 sunt tratați cu răni care nu pun viața în pericol. De asemenea, cel puțin 19 persoane au murit, potrivit New York Post.

Acesta a comparat gravitatea incendiului cu incendiul clubului social Happy Land, care a ucis 87 de persoane în 1990, când un bărbat a incendiat clădirea după ce s-a certat cu fosta lui iubită.

ALERT: Horrific fire in a Bronx building leaves numerous people seriously injured. People were seen “jumping from windows” from a scene of a 5-alarm fire.pic.twitter.com/anVksTsc93 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 9, 2022

Pompierii nu au stabilit de la ce a pornit incendiul.

„Ceea ce știu… este că ușa acelui apartament a fost lăsată deschisă, ceea ce a provocat extinderea focului și a fumului, ceea ce este întotdeauna o problemă pentru noi. După cum vedem aici, după geamurile sparte din toată clădirea”, a mai transmis primarul.

Cristal Diaz, în vârstă de 27 de ani, o femeie care locuiește la etajul 15 a povestit ce a făcut în momentul în care a s-a dat alarma de incediu.

„Beam cafea în sufragerie și am început să miros a fum. Am început să punem apă pe prosoape și pe fundul ușii. Totul a fost o nebunie. Nu știam ce să facem. Ne-am uitat pe ferestre și am văzut toate cadavrele pe care le luau cu păturile”, a spus femeia.

‘Horrific’: Over 60 hurt, 32 with ‘life-threatening injuries,’ in fire at Bronx apartment https://t.co/Z7pGXJ14zj — Microsoft News (@microsoftnews) January 9, 2022

Pompierii au sosit la fața locului la trei minute după apelul inițial. Victimele au fost găsite în casa scării, potrivit comisarului, în timp ce fumul se tot extindea în clădire.

Autoritățile mai spun că incendiul a fost stins, dar pompierii continuă să lucreze la fața locului. O anchetă este în curs desfășurare, dar pompierii spune că incendiul nu este unul considerat suspect.

Update from horrific fire in the Bronx. The fire has been knocked down. EMS has 31 red tag civilians, 2 orange tag & 7 green tag. EMS requests all units available with Cyano kits to get to the Bronx. I just heard EMS 07rescue transporting 1 pediatric in arrest to hospital 29. pic.twitter.com/Futyqh2tld — ES-108 (@ES108) January 9, 2022

„Nu știu dacă a murit cineva, dar scoteau o mulțime de oameni inconștienți”, a spus Ortiz. Imagini îngrozitoare de la fața locului arată un pompier legănând un bebeluș salvat din incendiu.

A baby is saved from fire in the Bronx that has killed multiple people, including a 4-year-old. https://t.co/NoJ1TGp9Lm pic.twitter.com/ZYsDJcyB08 — Zach Haberman (@ZHaberman) January 9, 2022

Școala gimnazială Angelo Patri de pe Webster Avenue a fost deschisă pentru persoanele afectate de incendiu.

Unul dintre cele mai grave incendii din New York a izbucnit în 2017, fiind declanșat de un băiețel în vârstă de 3 ani. Flăcările s-au răspândit rapid la celelalte etaje, iar clădirea de cinci etaje, cu 25 de apartamente, a devenit un decor al groazei. 12 oameni au pierit, dintre are cinci copii.

