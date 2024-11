„New York, pe care-l redescopăr an de an, când revin aici în scop profesional, îmi trezește un amalgam de emoții: inspirația, admirația, bucuria de a vedea mereu noutățile și inovația, dorința și ideile cu care revin mai creativă acasă, frumusețea nebuniei aglomerate, spectacolul vieții și măreția artei sub toate formele sale, dar și inegalitățile pe care nu le poți trece ușor cu vederea dacă îți pasă, dezechilibrul ce nu se potrivește cu așezarea și disciplina din viața mea, dorința de a exagera și de show off, sentimentul dezordinii dincolo de strălucire și aparențe.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Am ales lumina în acest puzzle de imagini, e destul întuneric în lumea în care trăim în acest moment. Să ne bucurăm de oamenii, faptele, locurile si circumstanțele ce ne aduc speranță, ca să putem merge constructiv mai departe”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin pe contul de socializare.

Fiica Andreei Marin va studia în străinătate

Recomandări Soțiile lui Beniamin Lup, liderul unui ONG cu relații în SUA, moarte în condiții suspecte în România și Republica Moldova. Alte două partenere, date în judecată după ruperea relațiilor

Violeta, fiica Andreei Marin, în vârstă de 16 ani, a luat o decizie radicală cu privire la viitorul ei. Adolescenta se pregătește intens pentru a studia peste hotare și are o perioadă mai încărcată. Prezentatoarea TV este alături de fiica ei, Violeta, care își dorește foarte mult să studieze în SUA.

Prezentă la un eveniment unde a primit un premiu, Andreea Marin a dezvăluit că fiica ei își dorește să studieze în America.

„Fiica mea este cel mai important premiu pentru mine. Este premiul pe care viața mi l-a oferit și cred că așa este pentru fiecare părinte până la urmă. Dincolo de realizările în carieră, în viața de zi cu zi cel mai important este vlăstarul care rămâne după tine”, a mai declarat Andreea Marin.

Are un hop greu de trecut, pentru că va depune dosarul pentru o universitate în Statele Unite și e într-o mare vrie. Asta e prioritatea ei acum și o las să își facă treaba”, a afirmat vedeta.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News