Anunțul vine după ce Weinstein a fost dus de urgență, în urmă cu o lună, la spital din închisoarea Rikers, din New York, pentru o operație pe cord.

Fostul producător de film așteaptă în prezent rejudecarea la New York a procesului în care este acuzat de viol și agresiune sexuală.

În luna aprilie a anului în curs, el a scăpat de o condamnare, după ce judecătorul inițial ar fi comis „erori grave”. Totuși, pedeapsa cu închisoare pentru viol și agresiune sexuală din California este în vigoare.

„Probleme de sănătate private și confidențiale au devenit subiect de discuție în spațiul public”

Sursa citată a cerut un punct de vedere din partea purtătorului de cuvânt al lui Weinstein.

„Este atât tulburător, cât și inacceptabil faptul că astfel de probleme de sănătate private și confidențiale au devenit subiect de discuție în spațiul public”, a spus Craig Rothfeld, reprezentantul juridic al lui Weinstein, pentru Deadline. „Din respect pentru viața privată a domnului Weinstein, nu vom face alte comentarii”, a mai adăugat acesta.

Amintim faptul că Weinstein a fost arestat pentru prima dată în New York, în urmă cu 6 ani, după ce mai bine de 80 de femei l-au acuzat, în anul 2017, de viol sau agresiune.

La vremea respectivă, acesta era unul dintre cei mai puternici producători de la Hollywood, fiind cunoscut pentru numeroase filme recompensate cu Oscar, precum „Pulp Fiction”, „Shakespeare in Love” și „Gangs of New York”.

Motivul pentru care a fost anulată condamnarea

Totuși, presupusele victime au spus că Weinstein și-a folosit puterea pentru a le obliga sau încerca să le constrângă să întrețină relații intime, promițându-le că le va promova sau amenințându-le că le va distruge cariera.

În urmă cu patru ani, Weinstein a fost condamnat la New York la 23 de ani de închisoare, după ce a agresat și violat două femei. Totuși, Curtea de Apel din New York a hotărât că judecătorul care l-a condamnat a comis o eroare, întrucât a permis procurorilor să cheme în instanță martori ale căror acuzații nu aveau legătură cu procesul în cauză.

Printre acești martori se numără actrița Tarale Wulff, care a susținut că Weinstein a violat-o în anul 2005, actrița Dawn Dunning, care l-a acuzat că i-a băgat mâna sub fustă în anul 2004 și Lauren Young, care a declarat că fostul producător de film s-a masturbat în fața ei și a pipăit-o în anul 2013.

Cu toate acestea, Harvey Weinstein susține că este nevinovat.

