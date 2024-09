Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a inspecté la construction de fortifications près de la ville de Soumy, le 27 mars 2024. Le Chef de l'Etat a inspecté les tranchées, les abris, les postes d'observation de tir et de commandement. Il a également rendu visite à la 117e Brigade de défense territoriale distincte. During a working trip to Sumy region, President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy inspected the construction of fortifications near the city of Sumy. The Head of State inspected the trenches, dugouts, fire and command observation posts, on March 27th, 2024. He also paid a visit to the 117th Separate Territorial Defense Brigade.,Image: 860370463, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no