Activiștii acuză autoritățile că folosesc forța în mod disproporționat și muniție reală pentru a suprima disidența.

Cele 76 de decese au fost înregistrate în 14 provincii, iar printre cei care și-au pierdut viața se numără șase femei și patru copii, precizează reprezentanții IHR, care avertizează că restricțiile privind funcționarea internetului provoacă întârzieri în raportare.

„Riscul de tortură și maltratare a protestatarilor este serios, iar folosirea muniției reale împotriva protestatarilor este o crimă internațională. Lumea trebuie să apere revendicările poporului iranian pentru drepturile sale fundamentale”, a declarat directorul IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Tonight in the city of Yazd, two women standing on top of a car throw their hijabs in the air while protesters cheer and clap, on the 11th night of unrest in Iran over the death of #MahsaAmini, 22, in morality police custody and a near total internet shutdown.#مهسا_امینی pic.twitter.com/aqaxLhtX4C