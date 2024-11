A female Iranian student was arrested on Saturday for removing her clothing in protest, after reportedly being assaulted by security forces at Tehran's Islamic Azad University over improper hijab. https://t.co/H79NE07I3h https://t.co/Okw2abBVzM pic.twitter.com/MNQztb5bbv

Videoclipul a devenit viral și a stârnit controverse aprinse. Imaginile care circulă în întreaga lume o are în prim plan pe studenta de la universitate, care stă în lejerie intimă în curtea instituției.

Un oficial universitar a confirmat ulterior arestarea ei. „În urma unui act indecent al unui student de la Știință și Cercetare, securitatea campusului a intervenit și a predat individul autorităților de aplicare a legii”, a scris pe X Amir Mahjoub, director general de relații publice la Universitatea Islamic Azad. Motivele și motivele care stau la baza acțiunilor elevului sunt în prezent în curs de investigare”.

