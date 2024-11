Atacul – care a vizat o instalație despre care s-a spus anterior că este inactivă – a afectat considerabil eforturile Iranului din ultimul an de a relua cercetarea în domeniul armelor nucleare, au mai precizat oficiali israelieni și americani.

Un fost oficial israelian informat cu privire la atac a declarat că acesta a distrus echipamente sofisticate utilizate pentru fabricarea explozibilor plastici care înconjoară uraniul dintr-un dispozitiv nuclear și care sunt necesari pentru detonarea acestuia.

Iranul a negat că are în vedere producerea de arme nucleare. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat în urmă cu o săptămână că „Iranul nu este interesat de arme nucleare, punct”.

Misiunea iraniană la ONU nu a dorit să facă declarații pentru sursa citată cu privire la informațiile prezentate în articol.

Imagini cu instalația Taleghan 2 distrusă

În viitoarea administrație Trump vor figura mai mulți oficiali-cheie din domeniul securității naționale și al politicii externe care au o poziție fermă față de Iran, ceea ce ar putea duce la creșterea presiunii SUA asupra Republicii Islamice, mai notează sursa citată.

Site-ul american precizează că una dintre țintele atacului israelian lansat la 25 octombrie a fost instalația Taleghan 2 din complexul militar Parchin, situat la circa 32 de kilometri sud-est de Teheran.

Instalația cu pricina a făcut parte din programul iranian de arme nucleare Amad până când Iranul a pus pe pauză programul nuclear militar în anul 2003. Conform Institutului pentru Știință și Securitate Internațională, instalația a fost utilizată pentru testarea explozibilor necesari pentru detonarea unui dispozitiv nuclear.

Conform unor imagini din satelit publicate pe X de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, instalația Taleghan 2 a fost complet distrusă.

The Institute has acquired high-resolution satellite imagery of the Israeli missile strikes on the Parchin Military Complex in Iran. Four buildings were destroyed, including Taleghan 2, a facility formerly involved in nuclear weapons development during Iran's Amad Plan in the… pic.twitter.com/OLwnyKSyEU — Inst for Science (@TheGoodISIS) October 30, 2024

Casa Albă a atenționat Iranul privind activitățile de cercetare

Oficialii israelieni și americani au afirmat că activitatea care a avut loc recent la instalația Taleghan 2 face parte dintr-un efort al guvernului iranian de a efectua cercetări care ar putea fi utilizate pentru dezvoltarea de arme nucleare, dar ar putea fi prezentate și ca cercetări în scopuri civile.

„Ei au desfășurat activități științifice care ar putea pune bazele producerii unei arme nucleare. A fost un lucru strict secret. O mică parte a guvernului iranian știa despre acest lucru, dar cea mai mare parte a guvernului iranian nu știa”, a dezvăluit un oficial american.

Serviciile de informații israeliene și americane au observat activități de cercetare la Parchin la începutul anului în curs, inclusiv oameni de știință iranieni care efectuau cercetări în domeniul modelării computerizate, al metalurgiei și al explozibililor.

În luna iunie a anului 2023, oficialii de la Casa Albă i-au atenționat pe iranieni, în privat, cu privire la activitățile de cercetare suspecte, conform sursei citate. Deși Statele Unite sperau că Iranul va pune stop activității, acestea au continuat, conform oficialilor.

Joe Biden i-a cerut lui Netanyahu să nu atace instalațiile nucleare iraniene

Un oficial american a declarat că în lunile dinaintea atacului israelian „a existat îngrijorare la nivel general” cu privire la activitatea iraniană la instalația Taleghan 2.

Cercetările iraniene privind armele nucleare l-au făcut pe directorul Serviciului național de informații al SUA să își reconsidere evaluarea cu privire la programul nuclear iranian.

Ziarul american Wall Street Journal a relatat în luna august că un raport al Serviciului național de informații adresat Congresului nu conținea o informație care figura în evaluările serviciilor de informații din ultimii ani, potrivit căreia Iranul „nu întreprinde în prezent activitățile-cheie de dezvoltare a armelor nucleare necesare pentru a produce un dispozitiv nuclear testabil”.

Atunci când Israelul și-a pus la cale răzbunarea pentru atacul masiv cu rachete al Iranului din 1 octombrie, instalația Taleghan 2 a fost considerată o țintă. Ba mai mult, președintele american Joe Biden i-a solicitat premierului israelian Benjamin Netanyahu să nu atace instalațiile nucleare iraniene pentru a nu declanșa un război cu Teheranul, conform oficialilor americani.

Dar Taleghan 2 nu era parte a programului nuclear al Iranului, astfel încât iranienii nu ar putea recunoaște semnificația atacului fără a admite că au încălcat tratatul de neproliferare nucleară.

Rafael Grossi a mers în Iran

„Lovitura a fost un mesaj nu foarte subtil că israelienii au o imagine semnificativă asupra sistemului iranian, chiar și atunci când vine vorba de lucruri care au fost ținute secrete și cunoscute de un grup foarte mic de persoane din guvernul iranian”, a spus un oficial american.

Consiliul guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) se va reuni săptămâna viitoare și este de așteptat să voteze o rezoluție de cenzură împotriva Iranului pentru lipsa sa de cooperare cu organismul ONU de supraveghere nucleară. Iranul a declarat că ar putea răspunde prin limitarea cooperării sale cu AIEA.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a efectuat o vizită în Iran miercuri și joi, înaintea reuniunii consiliului de administrație.

Important & straightforward talks with DG @rafaelmgrossi this morning.



As a committed member of NPT we continue our full cooperation with the IAEA. Differences can be resolved through cooperation and dialogue. We agreed to proceed with courage and good will.



Iran has never… pic.twitter.com/bwLLzrKzwE — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 14, 2024

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, i-a transmis lui Grossi că Teheranul este dispus să negocieze cu Franța, Germania și Regatul Unit „cu privire la programul său nuclear pașnic.. dar nu este gata să negocieze sub presiune și intimidare”.

