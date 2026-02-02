Încasări de 2,5 milioane de dolari

Contrastul dintre piața de masă și cea a colecționarilor a fost evidențiat recent la Sotheby’s New York, unde a fost prezentată „Marea Colecție de Whisky American”.

Evenimentul s-a încheiat cu un succes răsunător: cele 319 loturi oferite au generat încasări totale de 2,5 milioane de dolari, consacrând acest inventar drept cea mai valoroasă colecție de whisky american vândută vreodată.

Jonny Fowle, directorul global al diviziei de băuturi spirtoase de la Sothebys, a subliniat apetitul crescut al investitorilor: „Entuziasmul ofertanților a fost fenomenal, reflectând o apreciere globală pentru whisky-ul american, care crește an de an. Această licitație excepțională a catapultat bourbonul și rye-ul către o nouă stratosferă de atractivitate”.

Noul rege al whisky-ului american: Old Rip Van Winkle

Vedeta incontestabilă a licitației de la New York a fost o sticlă extrem de rară dintr-un singur butoi de Old Rip Van Winkle, învechit timp de 20 de ani. Această ediție a stabilit un nou record mondial pentru un bourbon și, implicit, pentru orice whisky american vândut la licitație.

Detaliile care justifică prețul record de 162.500 de dolari (depășind cu mult estimarea inițială de 100.000 de dolari) sunt impresionante:

Raritate: Doar 60 de sticle numerotate manual au fost produse.

Istoric: Distilat pe 7 decembrie 1982 și selectat special de Sam’s Wines & Spirits din Chicago, a fost îmbuteliat în mai 2003.

Profil: Este cel mai puternic „Pappy” existent, având o concentrație alcoolică de 133,4 (tărie). Fiind un bourbon „de grâu”, acesta oferă un caracter picant cu note de scorțișoară, echilibrat de o dulceață rotundă.

Ierarhia Globală a Prețurilor

Deși recordul american este impresionant, piața globală a whisky-ului de colecție este dominată de cifre și mai amețitoare, stabilite în ultimii ani. Iată clasamentul actual al celor mai valoroase sticle din lume:

1. Irlanda: The Craft Irish Whiskey Co. — „Emerald Isle”

Preț record: 2,8 milioane de dolari. Vândută la începutul anului 2024 colecționarului american Mike Daley, această sticlă deține titlul suprem de cel mai scump whisky vândut vreodată, record care rămâne nedoborât și doi ani mai târziu.

Lichidul: Un single malt triplu distilat, vechi de 30 de ani, maturat în butoaie de bourbon și finisat în butoaie de sherry PX de 40 de litri.

Prezentarea: Setul include o cutie din lemn de nuc, un ou Fabergé unicat, un ceas personalizat și trabucuri Cohiba.

Context: Vânzările de whisky irlandez super premium au crescut cu 2.800% în ultimii 20 de ani.

2. Scoția: The Macallan — „Valerio Adami” 1926

Preț record: 2,7 milioane de dolari Vândută pe 18 noiembrie 2023 la Sotheby’s, această sticlă de 60 de ani provine din legendarul butoi 263, din care au rezultat doar 40 de unități.

Exclusivitate: Este una dintre cele doar 12 sticle care poartă eticheta artistului Valerio Adami.

Condiție: Sticla a fost recondiționată chiar la distilerie înainte de licitație (înlocuire dop/capsulă), garantând calitatea lichidului de 42,8% ABV.

3. Japonia: Yamazaki — Single Malt 55 Ani

Preț record: 795.000 de dolari Considerat cel mai vechi și valoros single malt lansat de pionierul whisky-ului japonez, Yamazaki.

Origine: Un amestec de whisky-uri din anii 1960, maturate în stejar Mizunara și american.

Creștere fulminantă: Lansat inițial în 2020 prin loterie la prețul de aproximativ 31.000 de dolari, valoarea sa a explodat pe piața secundară, atingând aproape 800.000 de dolari la o licitație Bonhams din Hong Kong în același an.

Concluzie

Aceste tranzacții confirmă faptul că whisky-ul de colecție a devenit o clasă de active stabilă și extrem de profitabilă. Indiferent de fluctuațiile pieței de consum, colecționarii sunt dispuși să plătească sume astronomice pentru raritate, istorie și proveniență impecabilă.