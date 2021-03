Celebrul prezentator britanic Piers Morgan a demisionat după criticile aduse ducesei de Sussex: „Libertatea de exprimare este un ideal pentru care sunt fericit să mor”

Luni, 8 martie, Ofcom, CNA-ul britanic, a fost asaltat cu peste 41.000 de sezizări, urmare a afirmaţiilor lui Morgan, care s-a folosit de emisiunea „Good Morning Britain” pentru a o ataca pe Meghan Markle, după interviul cu Oprah Winfrey.

Prezentatorul a făcut mai multe comentarii despre „sănătatea mintală” a ducesei de Sussex, care afirmase că a avut gânduri de sinucidere şi că s-a adresat familiei regale „pentru ajutor”, dar a fost refuzată.

„La cine te-ai dus? Ce ţi-au spus? Îmi pare rău, nu cred niciun cuvânt din ce a spus Meghan Markle, a comentat Morgan. Nu aş fi crezut-o nici dacă mi-ar fi citit buletinul meteo”.

Prezentatorul ITV a intrat în conflict chiar cu Alex Beresford, care prezintă starea vremii.

La un moment dat, Morgan a acuzat-o pe Meghan că obișnuia să-i vorbească, dar a rupt legăturile cu el odată ce a început să iasă cu Harry. „Înțeleg că nu-ți place Meghan, ai arătat-o de mai multe ori în timpul emisiunii. Înțeleg că ai avut o relație personală cu ea, dar apoi ea te-a ignorat. Are dreptul să facă asta, dacă vrea. A mai spus ceva despre tine de atunci? Nu prea cred și, cu toate astea, tu continui să o bălăcărești”, i-a replicat Beresford.

Morgan a părăsit apoi studioul, spunând: „OK, m-am săturat! Scuze, nu, nu pot să mai fac asta”. Beresford i-a spus atunci că are un comportament „jalnic” și „diabolic”.

Piers Morgan just walked off the Good Morning Britain set (!!!) after co-presenter Alex Beresford defended Harry and Meghan and condemned Piers' treatment of them in yesterday's programming pic.twitter.com/mH75J8ND4O — Chris Rickett (@chrisrickett) March 9, 2021

Miercuri, 10 martie, Morgan a confirmat, într-o postare pe pagina sa de Twitter, unde are peste 7.000.000 de urmăritori, că a demisionat.

„Luni am spus că nu o cred pe Meghan Markle. Am avut timp să reflectez la această opinie și mi-o păstrez. Libertatea de exprimare este un ideal pentru care sunt fericit că mor. Mulțumesc pentru toată dragostea și ura voastră. Merg mai departe și voi avea mai mult timp mai mult timp pentru opiniile mele”, a transmis jurnalistul.

Morgan, acum două zile, părăsind studioul

On Monday, I said I didnt believe Meghan Markle in her Oprah interview. Ive had time to reflect on this opinion, and I still dont. If you did, OK. Freedom of speech is a hill Im happy to die on. Thanks for all the love, and hate. Im off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe — Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021

Potrivit surselor citate de The Sun, convocat de reprezentanții postului, Morgan a refuzat să-și ceară scuze pentru afirmațiile sale. El le-a transmis clar producătorilor că nu va mai găzdui show-ul matinal. Contractul său se încheia anul acesta, dar jurnalistul a transmis că nu va mai continua decât în condițiile sale.

Piers Morgan, care şi-a început cariera ca jurnalist de presă scrisă şi a fost gazda show-ului de la CNN „Piers Morgan Live”, a început să lucreze la „Good Morning Britain” în 2015 ca invitat special şi apoi permanent, alături de coprezentatoarea Susanna Reid.

Foto: EPA

Citeşte şi:

Incendiu puternic la un depozit de produse inflamabile în Prahova. Care a fost cauza

Ministrul mediului: „În Bucureşti, de 20 de ani cel puţin, nu s-a luat nicio măsură prin care să se reducă poluarea”

Actorul Ciprian Nemeșiu a murit. Poliția face cercetări pentru moarte suspectă

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Mihai Gâdea, uluit după ce a văzut asta. ”Era legat de pat și-i implora să-i dea drumul”

Observatornews.ro O călugăriță s-a așezat în genunchi în fața polițiștilor, la un protest din Myanmar. Doi oameni au murit la picioarele ei

HOROSCOP Horoscop 10 martie 2021. Scorpionii sunt porniți pe câștiguri și nu din cele mici, ci din categoria grea

Știrileprotv.ro Prima reacție a Reginei Elisabeta a II-a după interviul exploziv cu Harry și Meghan. Dezvăluiri de la Buckingham

Telekomsport Prezentatoarea TV care s-a cuplat cu un copil de 17 ani. Ea este cu 19 ani mai mare: ”Amândoi eram singuri”

PUBLICITATE Oferte speciale pentru femei și tombolă cu premii, în luna martie (Publicitate)