La distanță de doar câteva luni, Celia s-a infectat din nou cu Covid-19. Artista este însărcinată în șapte luni și jumătate. Ea a aflat că este infectată cu Omicron de Revelion, atunci când ar fi trebuit să meargă la mama ei. Precaută, Celia și-a făcut un test pentru că îi curgea nasul puțin și așa a aflat că a contractat din nou virusul.

„Am fost pe la Revelion și trebuia să mă duc la mami, iar eu pe mami era s-o pierd din cauza Covidului, anul trecut, când am avut toată familia… Am văzut că-mi curge un pic nasul. N-am avut niciun fel de simptom, nicio durere, absolut nimic. Trebuia să mă duc la mami ca să meargă Angelo la ziua unui băiețel, acolo, la Deva. Și zic «hai să-mi fac un test», am unele foarte bune…

Dumnezeule, din prima când l-am făcut, două linii atât de clare… Iar aia roșie… Era așa de închisă, spre vișiniu. Mi-am zis: «Ce mă fac?» Un pic, dar un pic m-am panicat! Dar am avut un feeling, așa, că o să treacă repede. Dar, totuși, mă gândeam: «Sunt însărcinată, n-am voie să fac niciun tratament», aici îmi era stresul”, a povestit Celia, pentru CANCAN.RO.

Artista s-a speriat când a văzut rezultatul testului, mai ales că este însărcinată. Celia a trecut cu bine și de această dată peste boală.

„Stresul a fost foarte mare, după ce am aflat că-s pozitivă. Și teama că voi face o formă la fel ca data trecută, cu febra pe care nu am reușit să o stabilizez zile și zile, cu dureri, tuse, oboseală, etc… Eram șocată, mai ales că veneam după alte probleme medicale despre care nu vreau să vorbesc și pe care abia le depășisem cu chiu cu vai… Dar, spre bucuria mea, a fost o formă foarte ușoară, am fost protejate divin și eu și prințesa mea, iar acum și ea are imunitate. A dobândit imunitatea în burtică și îi va fi de ajutor după ce vine pe lume”, a completat artista.

Celia s-a temut pentru bebelușul pe care îl poartă în pântece. Timp de aproape două săptămâni, vedeta a stat în izolare la domiciliu. Din fericire, soțul și fiul lor nu au contractat virusul de această dată.

„E șocant să fii însărcinată și să vezi testul pozitiv… te panichezi în primă instanță, însă e bine să scapi de starea asta cât mai repede. Nu poate să facă decât rău, după ce am trecut de starea de șoc, m-am liniștit și m-am lăsat cu încredere în voia divină, simțind că totul va fi bine, din acel punct era șocant cât de liniștită eram, mă uimeam și pe mine. Dar faptul că am fost exterm de pozitivă și sigură că sunt protejată m-a ajutat enorm, iar boala a trecut foarte, foarte ușor”, a mai declarat Celia pentru sursa mai sus menționată.

