Grupul auto Stellantis poartă discuții privind reluarea unui parteneriat cu Dongfeng Motor, care ar implica producția comună de autovehicule în Europa și China, scrie Bloomberg.

Mai exact, cele două companii poartă discuții privind acordarea accesului companiei Dongfeng la unele dintre fabricile subutilizate ale Stellantis din Europa, în timp ce Dongfeng ar putea, la rândul său, să producă autovehicule ale unor mărci ale Stellantis în China.

Vizită la fabrici din Italia și Germania

Reprezentanții producătorului chinez de stat au vizitat recent fabrici din Germania și Italia, iar discuțiile includ posibilitatea ca Dongfeng să achiziționeze sau să investească într-una sau mai multe fabrici europene într-o etapă ulterioară, au declarat surse.

De partea cealaltă, Dongfeng a anunțat deja că intenționează triplarea vânzărilor în Europa.

Grupul chinez este cunoscut românilor, fiind cel care produce Dacia Spring pentru Renault în China.

Dongfeng a avut anterior un parteneriat cu PSA Group, înainte ca acesta din urmă să fuzioneze cu Fiat Chrysler și să formeze grupul Stellantis.

Discuțiile fac parte dintr-un efort mai amplu al Stellantis de a-și consolida afacerile. Compania se confruntă cu o concurență din ce în ce mai intensă din partea rivalilor precum Volkswagen și BYD.

Xiaomi și Xpeng ar putea investi în Maserati

Conducerea Stellantis s-a întâlnit anterior cu reprezentanții Xiaomi și Xpeng pentru a discuta opțiunile de reorganizare, a scris presa recent.

Astfel, chinezii ar putea investi în producătorul de lux Maserati.

Opel cu ADN chinezesc

De asemenea, Stellantis negociază cu Leapmotor folosirea fabricii din Zaragoza, Spania, pentru realizarea unui SUV electric Opel bazat pe tehnologie chineză, potrivit Reuters.

Noul model Opel va fi bazat pe modelul B10, iar producția este preconizată să înceapă oficial în 2028, cu o țintă de 50.000 de vehicule pe an.

Stellantis este acționar la Leapmotor după ce a investit 1,5 miliarde de euro în 2023 pentru 20% din acțiuni.

Stellantis a consemnat o „gaură” de 22 de miliarde de euro din cauza investițiilor în mașini electrice.

Chery vizează fabrici Nissan

Pe lângă Dongfeng, există și alți producători chinezi care vizează folosirea fabricilor europene.

Un alt grup de stat, Chery folosește deja o fostă fabrică din Spania a Nissan, din Barcelona, pe care o utilizează împreună cu producătorul local Ebro.

Financial Times a scris joi că Chery se află în discuții cu Nissan pentru un parteneriat în privința producției de automobile în Marea Britanie.

Nissan are deja o fabrică la Sunderland, care este subutilizată și care produce la 50% din capacitate.

În trecut, Nissan a purtat negocieri și cu alți producători, precum Ford, Volkswagen și Stellantis privind fabrica în cauză, dar și cu grupurile chineze BYD și Geely, potrivit sursei citate.

Nissan are probleme financiare încă din 2018, de la acuzațiile împotriva fostului său șef Carlos Ghosn. Compania face concedieri masive și își închide șapte fabrici din cele 17 deținute sub conducerea noului șef Ivan Espinosa.

Chery a cumpărat deja fabrica Nissan din Africa de Sud, iar în luna februarie, grupurile chineze BYD, Chery, Geely și Great Wall Motors au licitat pentru fabrica sa din Mexic, după cum a scris CarNewsChina.com.

În decembrie 2025, o fuziune între Honda și Nissan a căzut din cauza problemelor de la Nissan.

Mașini Geely făcute la o fabrică Ford

În fine, grupul american Ford negociază cu chinezii de la Xiaomi și Geely potențiale parteneriate.

Astfel, Geely ar putea utiliza o fabrică Ford din Valencia pentru a produce mașini în Uniunea Europeană.

Ford deține o fabrică la Craiova, unde produce mai multe modele, între care Puma Gen-E, primul model electric românesc.

Care este motivul

Atragerea unui partener de producție în Europa ar putea contribui la reducerea costurilor și la îmbunătățirea gradului de utilizare a fabricilor.

Între timp, producătorii auto chinezi caută să producă local pentru a evita tarifele Uniunii Europene. UE a adoptat aceste tarife din cauza subvențiilor masive date de statul chinez producătorilor auto.

Producătorii auto chinezi, între timp, caută să producă local în UE pentru a scăpa de tarife.

Importurile de mașini termice și hibride din China sunt tarifate cu 10%, în vreme ce la cele electrice se mai adaugă tarife de până la 35%.

Producție localizată

Acest lucru a făcut ca producătorul chinez BYD să își deschidă o fabrică în Ungaria și să construiască o alta și în Turcia.

Concomitent, Xpeng produce mașini în Austria la o fabrică Magna, același lucru făcându-l și grupul de stat GAC.

Grupul privat Great Wall intenționează la rândul său să deschidă o fabrică în Europa, după ce a cumpărat anterior o fabrică Mercedes din Brazilia.

În fine, anul trecut un alt grup chinez de stat, Changan, a anunțat că dorește o fabrică europeană, conform Reuters, în vreme ce marca de lux Hongqi a grupului FAW vrea la rândul său producție europeană, conform Autonews.

Cum a slăbit Elena Gheorghe șase kilograme în două luni. A avut un șoc când a văzut cântarul: „Credeam că minte”
