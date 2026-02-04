Companiile sunt în negocieri pentru ca Geely să utilizeze fabrici Ford din Europa pentru a produce vehicule pentru regiune.

Discuții vechi

De asemenea, a fost discutat cadrul potențial pentru tehnologiile comune pentru vehicule, inclusiv pentru conducerea automată.

Discuțiile centrate pe producția europeană sunt mai avansate. Ford a trimis o delegație în China săptămâna aceasta pentru a intensifica discuțiile, care au urmat întâlnirilor de săptămâna trecută din Michigan între directorii executivi ai Geely și liderii Ford, au declarat unele dintre persoane.

Discuțiile dintre Geely și Ford sunt în curs de desfășurare de luni întregi.

Reuters nu a putut determina întregul domeniu de aplicare al discuțiilor sau dacă acestea vor duce la un acord, inclusiv pentru piața americană.

Producție Geely în Europa

Fabricarea unor mașini folosind spațiul fabricii europene Ford ar ajuta probabil Geely să evite tarifele Uniunii Europene pentru vehiculele electrice fabricate în China.

În 2024, UE a introdus tarife provizorii de până la 37,6% pentru vehiculele electrice chinezești importate, avertizând asupra unui potențial aflux de vehicule subvenționate în mod nedrept.

Fabrica Ford din Valencia, Spania, ar fi cel mai probabil fabrica implicată în aceste discuții.

Geely a refuzat să comenteze.

Ford a declarat: „Avem discuții cu multe companii în permanență pe o varietate de subiecte. Uneori se concretizează, alteori nu”.

Producătorii auto chinezi au fost efectiv excluși de pe piața americană din cauza tarifelor și restricțiilor impuse în timpul administrației Biden, care a invocat riscuri de securitate națională legate de colectarea datelor și software-ul vehiculelor.

Orice acord pentru introducerea tehnologiei avansate chinezești în domeniul auto pe piața americană ar atrage atenția administrației Trump și a unor legiuitori.

Tehnologie „uimitoare”

Un acord ar putea ajuta Ford în cursa sa de a ajunge din urmă concurenții globali în domenii precum tehnologia vehiculelor conectate și autonomia.

Într-un interviu acordat la Aspen Ideas Festival anul trecut, Jim Farley – șeful Ford, a calificat poziția de lider mondial a Chinei în domeniul vehiculelor electrice și al tehnologiei vehiculelor conectate drept „cel mai umilitor lucru pe care l-am văzut vreodată”.

Vin chinezii

Mai mulți producători auto chinezi au făcut demersuri pentru a înființa unități de producție în Europa. Vehiculele producătorului auto chinez Leapmotor vor fi construite la o fabrică Stellantis din Spania, ca parte a unei asocieri.

Furnizorii încheie, de asemenea, acorduri similare cu Guangzhou Automobile Group (GAC) din China și Xpeng, care construiesc un model electric la o fabrică Magna din Austria.

BYD face fabrică în Ungaria, în vreme ce Chery are deja fabrică în Spania.

Geely are deja parteneriat cu Renault

De asemenea, Geely a încheiat un parteneriat cu Renault în Coreea de Sud și Brazilia pentru a produce și vinde în comun mașini construite pe baza tehnologiilor Geely, utilizând fabricile și rețeaua de vânzări ale producătorului auto francez.

Strategia pare să dea roade, întrucât vânzările de mașini marca Renault în afara Europei au crescut cu 11% în 2025 față de anul precedent, comparativ cu o scădere de 0,6% în 2024.

Geely și Renault și-au unit diviziile de motoare și cutii de viteze fondând compania Horse, care este prezentă și în România, având o fabrică de motoare la Mioveni și centrul tehnologic de la Titu.

Ford și Renault

Ford a încheiat recent un acord de producție de vehicule electrice în Europa cu Renault, la rândul său prezent în România prin Dacia.

Ford a anunțat recent pierderi imense, după ce a anulat toate investițiile în modele electrice.

Examinare atentă în SUA

O colaborare comercială cu Geely pentru vehicule sau tehnologie destinată pieței americane ar fi probabil supusă unei examinări atente din partea legiuitorilor americani, care au criticat anterior decizia Ford de a licenția tehnologiile pentru baterii EV de la producătorul chinez de baterii CATL, cel mai mare din lume.

Cu regulile propuse elaborate sub administrația Biden, Departamentul de Comerț al SUA a interzis utilizarea tehnologiei și serviciilor de comunicații din China și din alte țări „adversare” în vehiculele conectate vândute și utilizate în SUA din motive de „securitate națională”.

Geely, mai tare ca BYD în acest an

Grupul Geely, care include mărcile și Zeekr și Lynk & Co, a înregistrat o creștere de 39% a vânzărilor în 2025, până la puțin peste 3 milioane de vehicule.

Incluzând alte mărci afiliate, precum Volvo și Lotus, Geely este al doilea producător auto chinez ca mărime, după BYD.

În luna ianuarie din acest an însă Geely a depășit BYD la livrări, conform datelor CNEVPost.

Grupul are ca țintă o producție de 6,5 milioane de mașini pe an până în 2030. Spre comparație, Renault produce 2,3 milioane cu tot cu Dacia.

Sub conducerea fondatorului Li Shufu, Geely a fost, de asemenea, un negociator activ în căutarea de parteneri străini. Geely a cumpărat Volvo de la Ford în 2010 pentru 1,8 miliarde de dolari.

Concomitent, are circa 10% din acțiunile Mercedes.

Ford și Xiaomi

Săptămâna trecută, Financial Times a scris că Ford și Xiaomi au purtat discuții cu privire la un parteneriat care ar fi permis Xiaomi să producă vehicule electrice în SUA, citând persoane familiarizate cu acest subiect.

Ford și Xiaomi au declarat că raportul este inexact. Conform ziarului britanic, Ford a avut discuții și cu BYD.

Anterior, șeful Ford a lăudat Xiaomi, ba chiar a testat o mașină a producătorului chinez și a rămas uimit de aceasta, conform CarNewsChina.com.

„Șocați și impresionați” de Changan

De asemenea, Farley a demontat o mașină BYD și a fost surprins de aceasta, iar anterior șefii Ford au fost „șocați și impresionați” de o mașină Changan, parterenul Ford din China.

