Potențiale active

Stella Li, vicepreședintele executiv al BYD, a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că nu există nicio tranzacție pe cale de a fi încheiată, dar BYD evaluează potențiale active. Compania este deschisă la orice oportunitate și va analiza ce îi aduce beneficii, a spus ea.

Li a mai spus că societatea analizează și posibilitatea construirii unei fabrici în Canada, după ce a construit deja unități în Ungaria, Turcia și Brazilia. Ea a afirmat BYD că analizează chiar un al doilea proiect în Turcia.

Precedentele Volvo și MG

O potențială achiziție nu ar fi fără precedent: Geely a cumpărat Volvo în urmă cu mai bine de un deceniu, și deține și Lotus și Smart.

Concomitent, SAIC a cumpărat MG din Marea Britanie și a vrut să cumpere Rover, dar acesta a ajuns la grupul indian Tata, care mai deține și Land Rover și Jaguar.

BYD a avut la rândul său o colaborare cu Mercedes în China, prin marca Denza, dar grupul german a ieșit din parteneriat.

În fine, grupurile Geely și BAIC dețin câte 10% fiecare din Mercedes, iar Dongfeng are o cotă de 1,58% la Stellantis.

BAIC a cumpărat și tehnologia mașinilor Saab, dar nu și brandul, care anterior a fost folosit de General Motors.

Cine ar putea fi țintele

Pe de altă parte, multe grupuri auto americane, europene și japoneze se confruntă cu probleme din cauza concurenței chineze și a tarifelor lui Trump, astfel că nu ar fi nemaivăzut ca acestea să vândă anumite mărci cu vânzări mici unor rivali chinezi.

Spre exemplu, Stellantis are în portofoliu 14 branduri auto, iar concernul a anunțat în ultimii ani că își evaluează portofoliul. Reuters scria anul trecut că Stellantis vrea să vândă brandul Maserati, dar compania a negat oficial.

Alte branduri Stellantis cu dificultăți sunt Lancia, Chrysler și DS, aceasta din urmă fiind divizia de lux de la Citroen.

Stellantis deja negociază cu Xiaomi și Xpeng

Bloomberg a scris chiar joi că Stellantis a purtat discuții cu Xiaomi și Xpeng privind investiții în operațiunile sale europene, inclusiv posibilitatea ca producătorii chinezi să cumpere acțiuni la Maserati sau alte branduri.

Volkswagen a separat la rândul său brandul de ultra-lux Bugatti, care a fost preluat de Rimac din Croația în 2021, iar acum grupul german are acțiuni la Rimac.

Producători japonezi precum Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi au la rândul lor probleme, dar guvernul de la Tokyo a intervenit de fiecare dată pentru ajutorarea companiilor-fanion din țară, în vreme ce între China și Japonia există o neîncredere reciprocă.

O fuziune între Honda și Nissan a căzut la finalul anului trecut, iar recent presa a scris că Suzuki ar putea prelua Mazda.

Succes și în alte domenii

Achiziții chineze de succes în Occident au avut loc și în alte domenii: Lenovo a preluat în trecut divizia de calculatoare a IBM și acum este cel mai mare producător de calculatoare din lume, în vreme ce divizia de telefonie a Motorola este acum controlată tot de același grup.

Alte companii, precum Hisense și TCL au ajuns prin forțe proprii pe locurile 3 și 4 în lume la vânzările de televizoare, în vreme ce televizoarele Philips sunt la rândul lor produse de un concern din Hong Kong.

Vrea și în Formula 1

În fine, în interviu Stella Li a confirmat că BYD examinează opțiuni pentru a intra în sporturile cu motor, inclusiv Formula 1.

Deși a avertizat că nu s-a luat încă o decizie finală, ea a sugerat că o incursiune în cea mai elitistă serie de curse din lume s-ar alinia cu identitatea BYD, care pune tehnologia pe primul plan.

Sub presiune

BYD se află sub presiune în China, atât datorită concurenței cu BYD, Chery și Changan, cât și după schimbarea sistemului de subvenții pentru mașinile electrice.

Vânzările de vehicule electrice și hibride ale BYD în februarie s-au ridicat la 190.190 de unități, scăzând cu 41,09% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta este a șasea lună consecutivă de declin, conform datelor publicate la începutul acestei luni.

În ciuda presiunii, piețele externe rămân un punct luminos rar. BYD a exportat 100.600 de vehicule în februarie, depășind pentru prima dată vânzările interne.

BYD își propune să atingă 1,3 milioane de vânzări de vehicule pe piețele externe în 2026, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 24%.

BYD a lansat săptămâna trecută noua generație de baterii Blade și stațiile de încărcare flash ce permit o încărcare de la 10% la 70% în cinci minute și de la 10% la 97% în nouă minute, conform CarNewsChina.