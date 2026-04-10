Un alt proiect vizează Alfa Romeo, conform agenției citate.

Dacă va fi finalizată, tranzacția ar ajuta Stellantis să reducă costurile și timpul necesar pentru dezvoltarea unui nou model de vehicul electric, pe măsură ce producătorul franco-italian își îndreaptă atenția către mașinile hibride.

La începutul acestui an, compania a anunțat o „gaură” de 25 de miliarde de dolari legată de investițiile sale privind vehiculele electrice.

Concurență puternică

De asemenea, compania încearcă să respingă concurența din partea BYD și a altor mărci chinezești din Europa și să îmbunătățească rata de utilizare a fabricilor sale europene.

Presa a scris recent că Stellantis negociază cu alți constructori chinezi, respectiv Xiaomi și Xpeng, investiții în ramura sa europeană și în brandul Maserati.

Șeful Stellantis, Antonio Filosa, care a preluat conducerea în iunie anul trecut, va prezenta un nou plan de afaceri pe termen lung, pe 21 mai.

Parteneriat vechi

Stellantis are un parteneriat cu Leapmotor după ce a achiziționat aproximativ o cincime din compania chineză în 2023.

De asemenea, cele două companii au o societate mixtă, Leapmotor International, care se ocupă de vânzările și producția de autoturisme Leapmotor în afara Chinei.

Leapmotor a produs anul trecut 600.000 de mașini, iar în acest an vrea să atingă borna de un milion.

Bazat de SUV-ul B10

Noul model ar avea o arhitectură comună cu SUV-ul compact B10 al producătorului auto chinez, care va fi, de asemenea, asamblat mai târziu în acest an pentru piața europeană la fabrica din Zaragoza, au declarat două dintre surse.

Producția noului model Opel este preconizată să înceapă în 2028, cu o producție anuală țintită de 50.000 de vehicule, au declarat cele două persoane.

Conform termenilor aflați în discuție, Leapmotor ar furniza tehnologii și componente cheie, inclusiv piese electronice și electrice, în timp ce Opel ar proiecta exteriorul, o parte semnificativă a dezvoltării vehiculului ar avea loc în China.

Discuțiile dintre Stellantis și Leapmotor cu privire la proiectul Opel au început la sfârșitul anului 2025, iar un acord ar putea fi încheiat încă din această lună, a spus sursa.

„Dialog regulat”

Într-o declarație, Stellantis a afirmat că există „un dialog regulat” între cei doi parteneri cu privire la modalitățile de extindere a colaborării, dar a refuzat să comenteze mai mult.

Leapmotor a declarat pentru Reuters că se află în discuții cu parteneri, inclusiv Stellantis, dar exclusiv cu privire la furnizarea de componente dezvoltate intern, fără planuri de colaborare la nivel de platformă.

Producătorul auto chinez nu a răspuns solicitărilor de a comenta detaliile planurilor privind vehiculele electrice Opel, inclusiv calendarul de producție și volumul de producție vizat.

Luna trecută, Leapmotor a declarat că se așteaptă ca producția în serie a vehiculelor sale să înceapă în Spania începând cu luna octombrie, unele proiecte cu Stellantis aflându-se în „etape avansate de negociere”.

Alte proiecte comune

O a treia persoană a declarat că Stellantis a studiat utilizarea tehnologiilor electrice ale Leapmotor pentru dezvoltarea SUV-ului Opel Mokka B de nouă generație.

Producția acestui model este de așteptat să fie mutată în cele din urmă din Franța în Spania, a spus această persoană.

Vehiculele Opel au reprezentat aproximativ 21% din vânzările Stellantis din 2025 în Europa, piața principală a mărcii, Germania fiind cea mai mare piață națională.

Alfa Romeo

Stellantis a inițiat, de asemenea, discuții preliminare cu Leapmotor privind dezvoltarea potențială a unui model Alfa Romeo care să utilizeze aceeași arhitectură la uzina din Zaragoza, pentru a-i optimiza capacitatea, a declarat una dintre surse.

Deși Stellantis a suferit o lovitură puternică în ceea ce privește vehiculele electrice, afirmând că a supraestimat ritmul tranziției energetice, vehiculele electrice rămân parte a strategiei sale, în special în Europa.

Clasa mini

Stellantis și Leapmotor au purtat, de asemenea, discuții privind modele suplimentare dezvoltate pe arhitectura Leapmotor pentru mașini mai mici din segmentul A, care ar necesita o linie de producție diferită de cea utilizată la Zaragoza, a declarat una dintre surse.

