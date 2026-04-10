Un alt proiect vizează Alfa Romeo, conform agenției citate.

Dacă va fi finalizată, tranzacția ar ajuta Stellantis să reducă costurile și timpul necesar pentru dezvoltarea unui nou model de vehicul electric, pe măsură ce producătorul franco-italian își îndreaptă atenția către mașinile hibride.

La începutul acestui an, compania a anunțat o „gaură” de 25 de miliarde de dolari legată de investițiile sale privind vehiculele electrice.

Concurență puternică

De asemenea, compania încearcă să respingă concurența din partea BYD și a altor mărci chinezești din Europa și să îmbunătățească rata de utilizare a fabricilor sale europene.

Presa a scris recent că Stellantis negociază cu alți constructori chinezi, respectiv Xiaomi și Xpeng, investiții în ramura sa europeană și în brandul Maserati.

Șeful Stellantis, Antonio Filosa, care a preluat conducerea în iunie anul trecut, va prezenta un nou plan de afaceri pe termen lung, pe 21 mai.

Parteneriat vechi

Stellantis are un parteneriat cu Leapmotor după ce a achiziționat aproximativ o cincime din compania chineză în 2023.

De asemenea, cele două companii au o societate mixtă, Leapmotor International, care se ocupă de vânzările și producția de autoturisme Leapmotor în afara Chinei.

Leapmotor a produs anul trecut 600.000 de mașini, iar în acest an vrea să atingă borna de un milion.

Bazat de SUV-ul B10

Noul model ar avea o arhitectură comună cu SUV-ul compact B10 al producătorului auto chinez, care va fi, de asemenea, asamblat mai târziu în acest an pentru piața europeană la fabrica din Zaragoza, au declarat două dintre surse.

Producția noului model Opel este preconizată să înceapă în 2028, cu o producție anuală țintită de 50.000 de vehicule, au declarat cele două persoane.

Conform termenilor aflați în discuție, Leapmotor ar furniza tehnologii și componente cheie, inclusiv piese electronice și electrice, în timp ce Opel ar proiecta exteriorul, o parte semnificativă a dezvoltării vehiculului ar avea loc în China.

Discuțiile dintre Stellantis și Leapmotor cu privire la proiectul Opel au început la sfârșitul anului 2025, iar un acord ar putea fi încheiat încă din această lună, a spus sursa.

„Dialog regulat”

Într-o declarație, Stellantis a afirmat că există „un dialog regulat” între cei doi parteneri cu privire la modalitățile de extindere a colaborării, dar a refuzat să comenteze mai mult.

Leapmotor a declarat pentru Reuters că se află în discuții cu parteneri, inclusiv Stellantis, dar exclusiv cu privire la furnizarea de componente dezvoltate intern, fără planuri de colaborare la nivel de platformă.

Producătorul auto chinez nu a răspuns solicitărilor de a comenta detaliile planurilor privind vehiculele electrice Opel, inclusiv calendarul de producție și volumul de producție vizat.

Luna trecută, Leapmotor a declarat că se așteaptă ca producția în serie a vehiculelor sale să înceapă în Spania începând cu luna octombrie, unele proiecte cu Stellantis aflându-se în „etape avansate de negociere”.

Alte proiecte comune

O a treia persoană a declarat că Stellantis a studiat utilizarea tehnologiilor electrice ale Leapmotor pentru dezvoltarea SUV-ului Opel Mokka B de nouă generație.

Producția acestui model este de așteptat să fie mutată în cele din urmă din Franța în Spania, a spus această persoană.

Vehiculele Opel au reprezentat aproximativ 21% din vânzările Stellantis din 2025 în Europa, piața principală a mărcii, Germania fiind cea mai mare piață națională.

Alfa Romeo

Stellantis a inițiat, de asemenea, discuții preliminare cu Leapmotor privind dezvoltarea potențială a unui model Alfa Romeo care să utilizeze aceeași arhitectură la uzina din Zaragoza, pentru a-i optimiza capacitatea, a declarat una dintre surse.

Deși Stellantis a suferit o lovitură puternică în ceea ce privește vehiculele electrice, afirmând că a supraestimat ritmul tranziției energetice, vehiculele electrice rămân parte a strategiei sale, în special în Europa.

Clasa mini

Stellantis și Leapmotor au purtat, de asemenea, discuții privind modele suplimentare dezvoltate pe arhitectura Leapmotor pentru mașini mai mici din segmentul A, care ar necesita o linie de producție diferită de cea utilizată la Zaragoza, a declarat una dintre surse.

Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile durerii cu văduva Neli Lucescu. Ținută strâns de mână și braț de fiul Răzvan și de nora Ana Maria, doamna Neli ne-a făcut pe toți să plângem azi. 50 de imagini de la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Avantaje.ro
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Ministrul Finanţelor garantează că s-a terminat cu bunurile sechestrate „uitate” prin hârtii: „Nu vor mai fi pile”
Știri România 15:15
Ministrul Finanţelor garantează că s-a terminat cu bunurile sechestrate „uitate” prin hârtii: „Nu vor mai fi pile”
Cine s-a mai uitat la TV în prima lună a războiului din Iran? Antena 3 CNN, Digi24 și B1 TV au crescut, dar vremea a bătut televiziunile
Știri România 15:00
Cine s-a mai uitat la TV în prima lună a războiului din Iran? Antena 3 CNN, Digi24 și B1 TV au crescut, dar vremea a bătut televiziunile
Parteneri
Vila lui Mircea Lucescu din Capitală, luată cu asalt de oameni ai străzii. Au fost plătiți ca să părăsească locuința
Adevarul.ro
Vila lui Mircea Lucescu din Capitală, luată cu asalt de oameni ai străzii. Au fost plătiți ca să părăsească locuința
Steaua, soluție concretă pentru promovare! AS 47 a trimis mail către ministrul Radu Miruță pentru asociere! Ce sumă sunt fanii pregătiți să ofere. Exclusiv
Fanatik.ro
Steaua, soluție concretă pentru promovare! AS 47 a trimis mail către ministrul Radu Miruță pentru asociere! Ce sumă sunt fanii pregătiți să ofere. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Monden

Noi imagini de la „Asia Express” 2026. Ce locuri speciale descoperă cele 9 echipe, în Uzbekistan. „O să fie complicat din punctul ăsta de vedere”
Stiri Mondene 15:01
Noi imagini de la „Asia Express” 2026. Ce locuri speciale descoperă cele 9 echipe, în Uzbekistan. „O să fie complicat din punctul ăsta de vedere”
„Blestemul” rolului lui Iisus? Cum i s-a schimbat viața actorului Robert Powell și cum arată la 82 de ani
Stiri Mondene 14:50
„Blestemul” rolului lui Iisus? Cum i s-a schimbat viața actorului Robert Powell și cum arată la 82 de ani
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"
ObservatorNews.ro
Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Mediafax.ro
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Politic

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Ce avere are, de fapt, Rinat Ahmetov, miliardarul care a venit să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, Rinat Ahmetov, miliardarul care a venit să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit