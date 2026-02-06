Acțiunile au atins cel mai mic nivel din 2021 încoace, de la formarea grupului prin fuziunea dintre Fiat Chrysler și PSA.

Pe urmele Ford

Această pierdere vine după ce alți constructori auto, precum Ford și General Motors, au anunțat la rândul lor pierderi gigantice din cauza investițiilor în mașini electrice.

Aceștia se retrag din sector ca răspuns la reducerea subvențiilor de către administrația Trump și la cererea mai slabă decât se așteptau.

Producătorii auto occidentali se confruntă cu cea mai mare provocare de la inventarea automobilului, acum peste un secol: jonglarea investițiilor între modelele electrice și cele pe benzină, în timp ce se confruntă cu rivalii chinezi în rapidă ascensiune și cu bariere comerciale mai mari.

Și-a demis șeful

Stellantis este expusă în mod special, deoarece se bazează în mare măsură pe vânzările de Jeep și camionete Ram cu marjă mare de profit în SUA, unde cererea de vehicule electrice este deosebit de redusă.

Sub conducerea fostului director Carlos Tavares, demis la sfârșitul anului 2024 după prăbușirea vânzărilor în SUA, Stellantis și-a propus ca mașinile complet electrice să reprezinte 100% din vânzările sale europene și 50% din vânzările din SUA până în 2030.

Între ciocan și nicovală

Dar vehiculele complet electrice au reprezentat doar 19,5% din vânzările europene anul trecut, în creștere cu aproape 30%, dar cu mult sub așteptări.

În SUA, mașinile electrice sunt doar 7,7% din vânzările de mașini noi.

Într-o convorbire cu reporterii, noul director Antonio Filosa, care a preluat funcția vara trecută, a declarat că aceste ipoteze erau „prea optimiste”.

Deși Stellantis a trecut la lansarea mai multor modele cu combustibil fosil în SUA, Filosa a insistat că încă „investește în electrificare”.

Dileme

Russ Mould, director de investiții la AJ Bell, a declarat că Stellantis „a greșit în ceea ce privește rapiditatea cu care lumea va trece de la motoarele cu combustie la energia electrică”.

El a adăugat însă că succesul rivalilor chinezi „ridică întrebarea dacă frustrarea Stellantis cu privire la vânzările de vehicule electrice este legată de problemele pieței sau de faptul că șoferilor pur și simplu nu le plac vehiculele sale”.

Fabio Caldato, manager de portofoliu la AcomeA SGR, care deține acțiuni Stellantis, a declarat că, după deprecierile înregistrate de GM și Ford, era mai probabil să apară cheltuieli mai mari decât se aștepta.

A angajat două mii de ingineri

Filosa a declarat că reducerile de costuri efectuate de Tavares au obligat Stellantis să angajeze 2.000 de ingineri la nivel global.

El a început să reducă ambițiile producătorului Fiat și Jeep în domeniul vehiculelor electrice anul trecut.

Ca parte a acestei schimbări, grupul italo-francez-american a convenit joi să vândă participația sa de 49% într-o societate mixtă producătoare de baterii din Canada către partenerul sud-coreean LG Energy Solution.

Pedro Pacheco, analistul Gartner, a avertizat că Stellantis și alții riscă să se retragă prea mult. „Există o reacție exagerată în ceea ce privește pivotarea strategică”, a spus el. „Ei trebuie să… facă lucrurile corect, deoarece supraviețuirea lor ar putea depinde de acest lucru”, a mai spus el.

Vrea să treacă pe plus din 2027

Stellantis se așteaptă acum la o pierdere netă preliminară cuprinsă între 19 și 21 de miliarde de euro în a doua jumătate a anului fiscal 2025 și nu va plăti dividende în acest an.

Se așteaptă o pierdere industrială de între 1,4 și 1,6 miliarde de euro în a doua jumătate a anului.

Pentru 2026, Stellantis prognozează o creștere de o singură cifră a veniturilor nete și o marjă de profit operațional ajustată tot de un o singură cifră. Se așteaptă fluxuri de numerar industriale pozitive în 2027.

Compania va publica rezultatele finale pentru a doua jumătate a anului și pentru întregul an 2025 pe 26 februarie.

