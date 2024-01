Chipurile a patru tinere ținute ostatice de 100 de zile de Hamas, înainte și în captivitate: Mesajul familiilor: „Vă implorăm să nu le abandonați!”

Au trecut mai bine de trei luni de la atacul Hamas asupra Israelului. Până în prezent, potrivit armatei israeliene, 136 de oameni sunt în mâinile teroriștilor palestinieni. Între ei, patru tinere care sunt ostatice de 98 de zile. Peste 2.300 de ore de frică de moarte.

Karina Ariev (19 ani) din Ierusalim

Tânăra de 19 ani de tocmai terminase școala și se afla în armata israeliană din octombrie 2022. Când s-a declanșat atacul, ea era staționată la baza Nahal Oz, de unde a fost răpită.

Sasha, sora Karinei, a declarat că familia se afla „într-o situație îngrozitoare, în întuneric total”. Au văzut-o pe Karina într-un videoclip de propagandă al Hamas, în remorca unui camion. De atunci, nici un semn de viață.

Karina Ariev is only 19 years old. She was abducted by Hamas on 10/7.



„She screamed and said she loves us very much,” her mother said.



„She told us to continue our lives.”



Karina remains in Hamas captivity. https://t.co/zr9WiJpOLz pic.twitter.com/BDZbYZPn47 — American Jewish Committee (@AJCGlobal) January 9, 2024

Karina Ariev, taken hostage.



The 19-year-old surveillance soldier was at Nahal Oz base on Oct 7. She called her parents crying and said terrorists were inside firing guns.



Karinas mother said, “She screamed and said she loves us very much. She told us to continue our lives.”… pic.twitter.com/OcyaEfMp33 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 27, 2023

Daniella Gilboa (19 ani) din Petah Tikva

Daniella Gilboa a făcut serviciul militar și în Nahal Oz. Tânăra și-a dorit să devină cântăreață. Acest vis a fost spulberat brusc de atacul-surpriză. Ea și-a informat familia despre atac printr-un mesaj și le-a cerut să se roage pentru a.

Membrii familiei au căutat-o ​​pe Daniella pe videoclipurile din ziua masacrului și, în cele din urmă, au identificat-o pe tânăra de 19 ani pe baza tricoului pe care îl purta când a fost răpită.

Orly Gilboa, mama fetei, imploră guvernul israelian: „M-am săturat de îmbrățișări și de cuvinte goale, vrem ceva concret. Aduceți-mi fiica înapoi”.

Daniella Gillboa

Daniela Gilboa is only 19 years old. She is a talented musician who dreams of becoming a singer.



Hamas abducted her on 10/7 and she remains in captivity.



„Imagine if it was your daughter, your little girl in their hands,” said her mother. pic.twitter.com/LhZVYLTqje — American Jewish Committee (@AJCGlobal) January 11, 2024

Liri Albag (18 ani) din Moshav Yarhiv

„Imaginați-vă că fiica dumneavoastră este în mâinile unor oameni răi. Asta ne omoară. Fiecare minut este ca o oră”, a declara Eli Albag, tatăl tinerei.

Liri își începuse serviciul militar cu doar câteva zile înainte de masacrul Hamas. Când atacurile au început pe 7 octombrie, ea i-a comunicat mamei sale că se ascunde într-un adăpost. Dar teroriştii au găsit-o. Mama și-a identificat ulterior fiica într-un videoclip al răpirii, în videoclipurile de propagandă difuzate pe canalele asociate Hamas.

După armată, Liri își dorea să călătorească în jurul lumii. Planuri și visuri care acum par de neatins.

This is Lili Albag. She is only 18 and Hamas have held her for three months. Her father: “This is killing us. Every minute is like an hour.” Every second counts for Lili. pic.twitter.com/lmHNdv8rFr — Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) January 8, 2024

Agam Berger (18 ani) din Holon

Agam Berger este un muziciană talentată. Cântă la vioară și visa să concerteze pe marile scene ale lumii.

„Am auzit de violuri. Ca tată, acest lucru este de neimaginat pentru mine. Ne sfâșie familia”, a spus părintele ei, Shlomi Berger. Unde este Agam este complet neclar.

„Vă implorăm să nu le uitați și să nu abandonați pe nimeni dintre cei răpiți”, a fost mesajul, la unison, al familiilor celor 4 fete.

Agam Berger

Do not forget our beautiful girls 💔



Every minute counts.



Thank you @DailyMailUK.#BringThemAllHome pic.twitter.com/koYfj6HSNu — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) January 8, 2024

