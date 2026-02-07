Piese legendare din istoria rockului, scoase la licitație la New York

Chitara lui Kurt Cobain, celebră pentru asocierea cu piesa iconică „Smells Like Teen Spirit” a trupei Nirvana, este considerată punctul central al licitației. Acest instrument, un simbol al erei grunge, ar putea ajunge la suma de 5 milioane de dolari, conform estimărilor experților. „Este o chitară-talisman pentru oamenii din generația mea care au trăit era grunge”, a declarat Amelia Walker, specialistă în colecții private la Christie’s.

În cadrul evenimentului vor fi scoase la vânzare și obiecte unice asociate cu The Beatles. Printre acestea se regăsesc cinci dintre chitarele membrilor formației, prima baterie Ludwig a lui Ringo Starr, pianul lui John Lennon folosit pentru compunerea unor piese din albumul „Sgt. Pepper”, și chiar versurile scrise de mână ale hitului „Hey Jude”. Amelia Walker a subliniat: „Cred că putem spune că această colecție de instrumente ale Beatles este cea mai importantă colecție adunată vreodată de cineva care nu a fost membru al trupei”.

Instrumente legendare și obiecte iconice din istoria muzicii, evaluate la milioane de dolari

Parte din Colecția Jim Irsay, această comoară de obiecte muzicale include instrumente legendare ale unor artiști precum David Gilmour (Pink Floyd), Jerry Garcia (Grateful Dead), Eric Clapton, John Coltrane și Johnny Cash. Jim Irsay, filantrop și proprietar al echipei de fotbal american Indianapolis Colts, a adunat aceste piese de-a lungul decadelor.

O altă piesă valoroasă este bateria cu logo-ul The Beatles, folosită în celebrul spectacol „The Ed Sullivan Show” din 1964. Aceasta ar putea fi vândută cu aproximativ două milioane de dolari, în timp ce chitarele membrilor Beatles sunt estimate la un milion de dolari fiecare, conform Christie’s.

Licitația din New York și moștenirea muzicală a lui Kurt Cobain

Evenimentul principal va avea loc pe 12 martie 2026 în New York, cu alte părți ale colecției disponibile online și în cadrul unor licitații între 3 și 17 martie. O parte din veniturile obținute va fi donată organizațiilor filantropice susținute de Jim Irsay.

Kurt Cobain, liderul trupei Nirvana, a devenit un simbol al generației grunge, dar viața sa a fost marcată de dependența de heroină și relația complicată cu Courtney Love. Cobain s-a sinucis în aprilie 1994, la doar 27 de ani. În 2020, chitara sa din concertul „MTV Unplugged” din 1993 a fost vândută la prețul record de 6 milioane de dolari și donată ulterior Royal College of Music din Londra.

În 2019, o farfurie din plastic folosită de Kurt Cobain, pe care liderul trupei Nirvana a notat o listă de melodii, s-a vândut cu 22.400 de dolari la o licitaţie din New York, deși valoarea ei fusese estimată la 2.000 de dolari.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE