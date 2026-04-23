Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Dacă hotărârea instanței rămâne valabilă, Christa Pike va deveni prima femeie executată în Tennessee în peste 200 de ani.

În momentul condamnării, Christa Pike avea 18 ani, ceea ce a făcut-o cea mai tânără femeie condamnată la moarte din SUA.

Și-a ucis o colegă și a păstrat o bucată de craniu ca suvenir

Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea colegei sale, Colleen Slemmer, în 1995, un caz care a șocat opinia publică americană din cauza cruzimii deosebite a faptei.

Alături de iubitul său, Tadaryl Shipp, și de o prietenă, Shadolla Peterson, Christa a atras victima într-o pădure de lângă campusul unui centru educațional din Knoxville.

Timp de aproape 40 de minute, Slemmer a fost torturată și agresată, iar în final, Pike i-a zdrobit craniul cu o piatră de asfalt și a păstrat un fragment ca suvenir.

Abuzurile și traumele din copilărie

Viața Christinei Pike a fost marcată de abuzuri și traume încă din copilărie. S-a născut prematur, într-un mediu familial disfuncțional, cu părinți care abuzau de alcool și violență.

A fost neglijată, suferind de malnutriție și lipsă de afecțiune. Pierderea bunicii, singura persoană care i-a oferit sprijin emoțional, a adâncit traumele. În adolescență, a fost internată într-un spital de psihiatrie după o tentativă de suicid.

În 1996, tribunalul a condamnat-o la moarte prin electrocutare, iar Tadaryl Shipp, care avea doar 17 ani la momentul crimei, a primit închisoare pe viață cu posibilitatea eliberării condiționate în 2026. Peterson a colaborat cu autoritățile și a primit o pedeapsă mai ușoară.

„Acum mi se face rău când mă gândesc că cineva iubitor ca mine a putut comite o astfel de crimă”

De-a lungul celor aproape 30 de ani petrecuți în închisoare, Christa Pike a încercat să-și reducă pedeapsa la detenție pe viață.

Într-o scrisoare din 2023 adresată autorităților, ea a scris: „Am fost o tânără de 18 ani bolnavă psihic. Mi-a luat mulți ani să realizez gravitatea a ceea ce am făcut. Acum mi se face rău când mă gândesc că cineva atât de iubitor și plin de compasiune ca mine a putut comite o astfel de crimă”.

A vrut să-și omoare colega de celulă și să evadeze

Cu toate acestea, autoritățile nu au fost convinse de apelurile ei, mai ales în contextul în care a încercat să ucidă o colegă de celulă și a fost prinsă planificând o evadare.

Mama victimei, Colleen Slemmer, a cerut în repetate rânduri să i se returneze fragmentul de craniu păstrat de Pike, dar solicitarea sa a fost respinsă pe motiv că este o probă în dosar. Familia va putea recupera bucata de craniu doar după executarea sentinței asupra lui Pike.

În prezent, Christa Pike își petrece zilele într-o celulă de 3×3,5 metri, decorată cu jucării de pluș, fotografii de familie și imagini ale îngerilor, în Centrul Debra K. Johnson din Nashville.

Nicușor Dan, fără soluții după ce partidul lui Sorin Grindeanu a decis retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan: „Calm și vom trece prin asta”
Parteneri
Scandal fără precedent între două dintre cele mai puternice femei din politică! Ce-a putut să-i transmită vicepremierul Oana Gheorghiu Liei Olguța Vasilescu după ce primarul Craiovei a spus despre ea că n-a condus „nici măcar un coteț de curci”. De neimaginat unde s-a ajuns
Viva.ro
Scandal fără precedent între două dintre cele mai puternice femei din politică! Ce-a putut să-i transmită vicepremierul Oana Gheorghiu Liei Olguța Vasilescu după ce primarul Craiovei a spus despre ea că n-a condus „nici măcar un coteț de curci”. De neimaginat unde s-a ajuns
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Ilie Bolojan a arătat că România a avut cea mai mare corecție a deficitului din UE: „Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”
Știri România 22 apr.
Ilie Bolojan a arătat că România a avut cea mai mare corecție a deficitului din UE: „Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”
Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
Știri România 22 apr.
Compania de stat aflată în insolvență de 17 ani care a adunat datorii de 597.000.000 de lei: „Iazuri de decantare cu potențial de metale rare”
Parteneri
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Adevarul.ro
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Ce se va întâmpla în acest an cu miliardele de la Hidroelectrica. Rețeta aplicată de Marcel Ciolacu la cea mai mare companie de stat și ce efecte a produs
Fanatik.ro
Ce se va întâmpla în acest an cu miliardele de la Hidroelectrica. Rețeta aplicată de Marcel Ciolacu la cea mai mare companie de stat și ce efecte a produs
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

5 știri by Libertatea – Monden. Piesa băieţilor lui Alex Velea, dezbatere naţională / Ce relaţie există între Adelina Pestrițu și părinții ei
Stiri Mondene 22 apr.
5 știri by Libertatea – Monden. Piesa băieţilor lui Alex Velea, dezbatere naţională / Ce relaţie există între Adelina Pestrițu și părinții ei
Ce îl enervează cel mai tare pe Dan Negru în mediul online: „O să lupt cu toate forțele mele”
Exclusiv
Stiri Mondene 22 apr.
Ce îl enervează cel mai tare pe Dan Negru în mediul online: „O să lupt cu toate forțele mele”
Parteneri
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Mai mulţi bucureşteni riscă să rămână fără case din cauza unui şantier la o conductă de termoficare
ObservatorNews.ro
Mai mulţi bucureşteni riscă să rămână fără case din cauza unui şantier la o conductă de termoficare
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
GSP.ro
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Parteneri
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
Mediafax.ro
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Mediafax.ro
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după un impact puternic între 3 mașini, între Săcele și Gura Dobrogei. Resturi din autoturisme au fost împrăștiate pe șosea
KanalD.ro
Un bărbat de 34 de ani și-a pierdut viața după un impact puternic între 3 mașini, între Săcele și Gura Dobrogei. Resturi din autoturisme au fost împrăștiate pe șosea

Nicușor Dan, fără soluții după ce partidul lui Sorin Grindeanu a decis retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan: „Calm și vom trece prin asta”
Politică 22 apr.
Nicușor Dan, fără soluții după ce partidul lui Sorin Grindeanu a decis retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan: „Calm și vom trece prin asta”
LIVE TEXT | Nicușor Dan a terminat consultările cu partidele din coaliție. PSD a decis retragerea miniștrilor înaintea finalului consultărilor. Nicușor Dan va face o declarație de presă
Politică 22 apr.
LIVE TEXT | Nicușor Dan a terminat consultările cu partidele din coaliție. PSD a decis retragerea miniștrilor înaintea finalului consultărilor. Nicușor Dan va face o declarație de presă
Parteneri
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
ZiaruldeIasi.ro
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
Cine a fost marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea. ”I-am refuzat invitația”
Fanatik.ro
Cine a fost marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea. ”I-am refuzat invitația”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal