Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Dacă hotărârea instanței rămâne valabilă, Christa Pike va deveni prima femeie executată în Tennessee în peste 200 de ani.

În momentul condamnării, Christa Pike avea 18 ani, ceea ce a făcut-o cea mai tânără femeie condamnată la moarte din SUA.

Și-a ucis o colegă și a păstrat o bucată de craniu ca suvenir

Pike a fost condamnată la moarte pentru uciderea colegei sale, Colleen Slemmer, în 1995, un caz care a șocat opinia publică americană din cauza cruzimii deosebite a faptei.

Alături de iubitul său, Tadaryl Shipp, și de o prietenă, Shadolla Peterson, Christa a atras victima într-o pădure de lângă campusul unui centru educațional din Knoxville.

Timp de aproape 40 de minute, Slemmer a fost torturată și agresată, iar în final, Pike i-a zdrobit craniul cu o piatră de asfalt și a păstrat un fragment ca suvenir.

Abuzurile și traumele din copilărie

Viața Christinei Pike a fost marcată de abuzuri și traume încă din copilărie. S-a născut prematur, într-un mediu familial disfuncțional, cu părinți care abuzau de alcool și violență.

A fost neglijată, suferind de malnutriție și lipsă de afecțiune. Pierderea bunicii, singura persoană care i-a oferit sprijin emoțional, a adâncit traumele. În adolescență, a fost internată într-un spital de psihiatrie după o tentativă de suicid.

În 1996, tribunalul a condamnat-o la moarte prin electrocutare, iar Tadaryl Shipp, care avea doar 17 ani la momentul crimei, a primit închisoare pe viață cu posibilitatea eliberării condiționate în 2026. Peterson a colaborat cu autoritățile și a primit o pedeapsă mai ușoară.

„Acum mi se face rău când mă gândesc că cineva iubitor ca mine a putut comite o astfel de crimă”

De-a lungul celor aproape 30 de ani petrecuți în închisoare, Christa Pike a încercat să-și reducă pedeapsa la detenție pe viață.

Într-o scrisoare din 2023 adresată autorităților, ea a scris: „Am fost o tânără de 18 ani bolnavă psihic. Mi-a luat mulți ani să realizez gravitatea a ceea ce am făcut. Acum mi se face rău când mă gândesc că cineva atât de iubitor și plin de compasiune ca mine a putut comite o astfel de crimă”.

A vrut să-și omoare colega de celulă și să evadeze

Cu toate acestea, autoritățile nu au fost convinse de apelurile ei, mai ales în contextul în care a încercat să ucidă o colegă de celulă și a fost prinsă planificând o evadare.

Mama victimei, Colleen Slemmer, a cerut în repetate rânduri să i se returneze fragmentul de craniu păstrat de Pike, dar solicitarea sa a fost respinsă pe motiv că este o probă în dosar. Familia va putea recupera bucata de craniu doar după executarea sentinței asupra lui Pike.

În prezent, Christa Pike își petrece zilele într-o celulă de 3×3,5 metri, decorată cu jucării de pluș, fotografii de familie și imagini ale îngerilor, în Centrul Debra K. Johnson din Nashville.

