În loc să-l lași uitat într-un sertar, îi poți da o nouă utilitate. Iată câteva idei inteligente pentru a oferi o a doua viață telefoanelor vechi.

Dispozitiv de backup mobil

Dacă lucrezi frecvent de la distanță, pierderea datelor poate fi o problemă serioasă, mai ales în lipsa unui sistem complet de backup automat.

O soluție simplă este să folosești vechiul smartphone ca dispozitiv de rezervă. Aplicații precum Syncthing permit salvarea aproape în timp real a fișierelor de pe telefonul principal pe cel secundar.

Deși nu înlocuiește un backup clasic, această metodă îți oferă o copie de siguranță de urgență în cazul în care telefonul principal se pierde sau se defectează.

Ecran și suport pentru bicicletă

Este riscant să montezi telefonul principal pe ghidonul bicicletei, însă vechiul smartphone poate fi folosit fără griji.

Cu aplicații de navigație, muzică sau podcasturi descărcate, acesta se poate transforma într-un mic centru de divertisment pentru deplasări.

Poți salva datele offline sau folosi telefonul actual ca hotspot, păstrându-l în siguranță în rucsac.

Consolă de jocuri portabilă

Jocurile mobile sunt tot mai variate și accesibile, însă consumă rapid bateria telefonului principal. De aceea, vechiul smartphone poate deveni o consolă de jocuri mobilă.

Cu ajutorul unor controllere compatibile, îl poți transforma într-o mini consolă, asemănătoare unui Nintendo Switch, perfectă pentru jocuri indie sau retro.

Repetor Wi-Fi

Dacă ai probleme cu semnalul Wi-Fi în locuință, vechiul telefon poate fi folosit ca repetor. Multe dispozitive Android permit activarea funcției de hotspot Wi-Fi, extinzând astfel semnalul existent.

Tot ce trebuie să faci este să conectezi telefonul la rețeaua Wi-Fi, să activezi hotspotul și să-l plasezi într-o zonă strategică.

Această opțiune este disponibilă doar pe Android, nu și pe iPhone.

Cameră web de calitate superioară

Majoritatea camerelor web integrate în laptopuri oferă o calitate slabă a imaginii. În schimb, chiar și telefoanele mai vechi au camere superioare.

Cu aplicațiile sau conexiunile potrivite, poți transforma un smartphone Android într-o cameră web pentru platforme precum Zoom, Microsoft Teams sau Google Meet, obținând un upgrade vizibil fără costuri suplimentare.

Alte utilizări practice

Chiar dacă nu mai este rapid sau modern, vechiul smartphone poate rămâne util. Îl poți folosi ca alternativă gratuită la un e-reader, ca player de muzică sau audiobook-uri pentru copii ori ca telecomandă pentru dispozitivele inteligente din locuință.

Atâta timp cât funcțiile de bază sunt operaționale, telefonul tău vechi încă își poate găsi locul în viața de zi cu zi.

    Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
    ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
    Urmărește cel mai nou VIDEO
    Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final
    Comentează
    Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
    Comentează

    Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

    Parteneri
    Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
    Viva.ro
    Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
    Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
    Unica.ro
    Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
    Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
    Elle.ro
    Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
    gsp
    Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
    GSP.RO
    Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
    Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
    GSP.RO
    Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
    Parteneri
    “Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
    Libertateapentrufemei.ro
    “Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
    Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
    Avantaje.ro
    Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
    Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”
    Tvmania.ro
    Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”

    Alte știri

    Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
    Exclusiv Interviu
    Știri România 13:00
    Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
    Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
    Știri România 12:30
    Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
    Parteneri
    De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
    Adevarul.ro
    De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
    L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
    Fanatik.ro
    L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
    De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
    Financiarul.ro
    De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
    Superliga.ro (P)
    După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
    După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
    Un portar pe nume Otto
    Un portar pe nume Otto
    Parteneri
    Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
    Elle.ro
    Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
    Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
    Unica.ro
    Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
    În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
    Viva.ro
    În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

    Monden

    Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
    Stiri Mondene 13:41
    Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
    Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani”
    Stiri Mondene 13:00
    Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani”
    Parteneri
    Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
    TVMania.ro
    Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
    Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
    ObservatorNews.ro
    Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
    Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
    Libertateapentrufemei.ro
    Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
    Parteneri
    Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
    GSP.ro
    Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
    Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
    GSP.ro
    Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
    Parteneri
    Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
    Mediafax.ro
    Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
    Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
    StirileKanalD.ro
    Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
    Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
    Wowbiz.ro
    Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
    Promo
    Pârtii de schi de vis
    Advertorial
    Pârtii de schi de vis
    Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
    Advertorial
    Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
    Parteneri
    Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
    Wowbiz.ro
    Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
    Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
    Redactia.ro
    Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
    EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”
    KanalD.ro
    EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”

    Politic

    Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
    Politică 13:25
    Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
    Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
    Politică 11:28
    Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
    Parteneri
    EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
    ZiaruldeIasi.ro
    EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
    A venit de nicăieri anunțul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Gigi Becali: „Mi-a zis, e clar!”
    Fanatik.ro
    A venit de nicăieri anunțul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Gigi Becali: „Mi-a zis, e clar!”
    Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online
    Spotmedia.ro
    Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online