În loc să-l lași uitat într-un sertar, îi poți da o nouă utilitate. Iată câteva idei inteligente pentru a oferi o a doua viață telefoanelor vechi.

Dispozitiv de backup mobil

Dacă lucrezi frecvent de la distanță, pierderea datelor poate fi o problemă serioasă, mai ales în lipsa unui sistem complet de backup automat.

O soluție simplă este să folosești vechiul smartphone ca dispozitiv de rezervă. Aplicații precum Syncthing permit salvarea aproape în timp real a fișierelor de pe telefonul principal pe cel secundar.

Deși nu înlocuiește un backup clasic, această metodă îți oferă o copie de siguranță de urgență în cazul în care telefonul principal se pierde sau se defectează.

Ecran și suport pentru bicicletă

Este riscant să montezi telefonul principal pe ghidonul bicicletei, însă vechiul smartphone poate fi folosit fără griji.

Cu aplicații de navigație, muzică sau podcasturi descărcate, acesta se poate transforma într-un mic centru de divertisment pentru deplasări.

Poți salva datele offline sau folosi telefonul actual ca hotspot, păstrându-l în siguranță în rucsac.

Consolă de jocuri portabilă

Jocurile mobile sunt tot mai variate și accesibile, însă consumă rapid bateria telefonului principal. De aceea, vechiul smartphone poate deveni o consolă de jocuri mobilă.

Cu ajutorul unor controllere compatibile, îl poți transforma într-o mini consolă, asemănătoare unui Nintendo Switch, perfectă pentru jocuri indie sau retro.

Repetor Wi-Fi

Dacă ai probleme cu semnalul Wi-Fi în locuință, vechiul telefon poate fi folosit ca repetor. Multe dispozitive Android permit activarea funcției de hotspot Wi-Fi, extinzând astfel semnalul existent.

Tot ce trebuie să faci este să conectezi telefonul la rețeaua Wi-Fi, să activezi hotspotul și să-l plasezi într-o zonă strategică.

Această opțiune este disponibilă doar pe Android, nu și pe iPhone.

Cameră web de calitate superioară

Majoritatea camerelor web integrate în laptopuri oferă o calitate slabă a imaginii. În schimb, chiar și telefoanele mai vechi au camere superioare.

Cu aplicațiile sau conexiunile potrivite, poți transforma un smartphone Android într-o cameră web pentru platforme precum Zoom, Microsoft Teams sau Google Meet, obținând un upgrade vizibil fără costuri suplimentare.

Alte utilizări practice

Chiar dacă nu mai este rapid sau modern, vechiul smartphone poate rămâne util. Îl poți folosi ca alternativă gratuită la un e-reader, ca player de muzică sau audiobook-uri pentru copii ori ca telecomandă pentru dispozitivele inteligente din locuință.

Atâta timp cât funcțiile de bază sunt operaționale, telefonul tău vechi încă își poate găsi locul în viața de zi cu zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE