Ce spune Codul Rutier despre intersecția nesemaforizată

Regulile de prioritate în intersecțiile nesemaforizate din România sunt concepute pentru a elimina ambiguitatea, bazându-se pe ierarhia semnalizării rutiere.

Prioritatea de dreapta este „regula de aur” în absența marcajelor sau a semnelor. În orice intersecție nedirijată, ești obligat să acorzi prioritate vehiculelor care vin din partea ta dreaptă.

În ce ordine vor trece prin intersecție mașina verde, albastră și roșie

Potrivit legislației, vehiculul care ajunge primul are prioritate. Dacă mașinile ajung în același timp, prioritatea revine vehiculului din dreapta. Acesta este un principiu adesea uitat de șoferi, generând confuzie, potrivit unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International.

Imaginea analizată clarifică dilema. Mașina verde nu are niciun vehicul în dreapta, deci trece prima. Urmează mașina albastră, care rămâne fără vehicule pe partea dreaptă. Ultima trece mașina roșie. Răspunsul corect este: c) verde, albastru, roșu.

În trafic, siguranța trebuie să primeze. Contactul vizual între șoferi și precauția sunt esențiale. Prioritatea nu trebuie să fie impusă cu orice preț. Respectarea regulilor și atenția reciprocă reduc riscurile de accidente.

