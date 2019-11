De Valentina Postelnicu,

Sebastian Popescu este, la cei 36 de ani, cel mai tânăr candidat la alegerile prezidențiale 2019. Acesta candidează din partea Partidului Noua Românie (PNR).

De profesie doctor medic veterinar, Popescu a fost desemnat pe 17 iunie 2018, în mod oficial, drept candidatul Noua Românie la prezidenţialele din 2019, fiind și primul candidat înscris în cursa electorală.

Sebastian Popescu, candidatul fără avere

Declarația de avere depusă de Sebastian Popescu la Biroul Electoral Central are toate rubricile goale.

Candidatul PNR nu deţine terenuri, nici casă sau venituri de vreun fel.

Într-un interviu la RFI, acesta declara că PNR ”este primul partid creat de la zero în România, cu tineri care n-au mai făcut politică.

„A fost creat în 17 iunie 2015, de către mine, împreună cu încă trei tineri. Avem în prezent circa o mie de membri. După această campanie, numărul va crește considerabil (…). Suntem oameni care avem job-uri, studenți foarte mulți, 30% din membrii noștri se află în diaspora. Ne autofinanțăm prin cotizațiile membrilor, nu am primit niciodată nicio donație sau sponsorizare, sau finanțare de la stat sau de la vreun privat”, spunea el.

Recomandări Statul român îi refuză lui Adrian Coman dreptul de a vota la prezidențiale, pentru că este căsătorit cu o persoană de același sex!

Sebastian Popescu recunoaștea că nu are bani pentru campania electorală.

„Nu am nici măcar un leu pentru campanie, nu am nici măcar un afiș, nici flyere. Nu am dispus de fondurile necesare și atunci am ales să folosim calea online, dar gratuit, fără postări plătite. Cei care susțin candidatura mea mă ajută să distribui mesajul, să ajungă la cât mai mulți români”, a mai declarat el.

El transmitea şi un mesaj pe Facebook, înainte de campanie: „Chiar dacă nu sunt nici secuist şi nici pui de securist, chiar dacă nu am contracte cu STATUL şi nici dosare penale, mă încăpăţânez să cred că mai sunt mulţi români ALTFEL, care nu mai vor să fie minţiţi şi umiliţi. Lor mă adresez, românilor frumoşi, curaţi, care vor schimbare. Toţi românii serioşi şi curajoşi să vină alături de mine în echipa PNR. Înscrie-te acum în PNR şi arată că ai curaj să faci schimbare în România”, scria el în mesaj.

