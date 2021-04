Ioana Mihăilă este posibilul viitor ministru al Sănătății, dacă propunerea USR-PLUS va fi acceptată de premierul Florin Cițu și de către președintele Klaus Iohannis.

„Rămân consecventă angajamentelor pe care mi le-am asumat ca secretar de stat în Ministerul Sănătății: refacerea infrastructurii de sănătate, sprijinirea segmentului ambulatoriu și a medicinei de familie, precum și alocarea finanțărilor pe criterii obiective. Depolitizarea sistemului de sănătate va fi un punct esențial al mandatului meu”, a declarat Ioana Mihăilă, potrivit unui comunicat de presă al USR-PLUS.

A terminat medicina la Cluj

Născută în 1980, Ioana Mihăilă a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, este medic primar endocrinolog și a fost preşedinte PLUS Bihor.

Ea a fost numită pe 1 februarie secretar de stat în Ministerul Sănătății, în timpul mandatului lui Vlad Voiculescu, decizie semnată de premierul Florin Cîțu, potrivit site-ului Camerei Deputaților.

În această calitate, a coordonat activitățile de gestionare a investițiilor în sistemul medical românesc din fonduri externe și elaborarea componentei de sănătate din Planul Național de Redresare și Reziliență, cea mai importantă oportunitate de investiție în infrastructură de sănătate a României.

E cea care a descoperit că testele PCR se făceau la privați, în detrimentul laboratoarelor publice, după cum amintea zilele trecute Libertatea.

De asemenea, Ioana Mihăilă a făcut parte din celula de criză PLUS COVID şi a contribuit la programul de guvernare USR-PLUS la capitolul dedicat managementului crizei COVID-19, a scris și Hotnews.

CV Ioana Mihăilă

Conform autobiografiei, Mihăilă s-a mutat în 1999 în Cluj-Napoca, ca studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”. „În timpul facultății, am activat ca voluntar în organizațiile studențești, derulând alături de colegii mei activități de educație sexuală și sanitară în școlile din județul Cluj”, a explicat aceasta.

M-am implicat activ în politică în 2018, atunci când am avut certitudinea că direcția în care se îndrepta România este total îndepărtată de valorile europene. Mi-am dat seama atunci că avem 2 opțiuni: fie plecăm din țară, fie ne alăturăm oamenilor în care credem și contribuim la schimbare Ioana Mihăilă, pe site-ul ioanamihailaprimar.ro:

„În vacanțele de vară am muncit prin programul Work and Travel în SUA, experiențe extrem de utile din toate punctele de vedere. După facultate, am rămas în Cluj, unde am făcut rezidențiatul”, a mai povestit ea.

În toamna anului trecut, Ioana Mihăilă a candidat la Primăria Oradea, dar a obținut un scor foarte mic, clasându-se a cincea.

Este căsătorită și are doi copii.

Experiență profesională:

2011 – prezent: medic endocrinolog, Oradea

2014 – prezent: coordonator medical, Clinica Medena

2018 – 2019: coordonator al pregătirii pentru procesul de acreditare ANMCS – Clinica Medena

Studii:

2006 – 2010: Stagii de pregătire în rezidențiat pentru specialitatea Endocrinologie, Cluj-Napoca

1999 – 2005: Facultatea de Medicină, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca

Formare continuă:

Cursuri ale Societății Europene de Endocrinologie, competență în ecografie endocrină, certificare în osteodensitometrie – ISCD

Programul UNCTAD/ EMPRETEC pentru antreprenori – 2012

Motivational interviewing – Cluj School of Public Health – 2017

PARTENERI - GSP.RO A fost vedetă în anii 1980, iar acum a ajuns să doarmă de 4 ani într-un cimitir: „Muncești toată viața și agoniseala îți dispare în câteva clipe”

Playtech.ro Medicul Adrian Marinescu, adevărul halucinant despre reinfectările cu covid-19 după vaccinare

Observatornews.ro Un fiu și-a omorât mama în apartamentul lor din Madrid, apoi a luat o decizie înfiorătoare ca să scape de cadavru. Detalii cutremurătoare au ieșit la iveală în timpul anchetei

HOROSCOP Horoscop 21 aprilie 2021. Săgetătorii au multe îndoieli și griji legate de muncă, dar și de starea de sănătate

Știrileprotv.ro Ce au discutat prinții William și Harry după înmormântarea bunicului lor. Credeau că nu îi aude nimeni. VIDEO

Telekomsport Cristi Borcea, anunţul momentului. Nu e glumă: ”Valentina vrea asta!” Lovitură de teatru în familia lui

PUBLICITATE Cum să profiți de ajutorul Mastercard dacă ai afacerea ta (PUBLICITATE)