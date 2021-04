Numele Ioanei Mihăilă a fost intens vehiculat, în ultimele zile, ca urmând să fie propunerea PLUS pentru Ministerul Sănătății, pe care ministrul demis Vlad Voiculescu o susține.

Ioana Mihăilă este medic edocrinolog din Oradea și a devenit membră PLUS în 2020, când a candidat pentru primăria orașului. În februarie 2021, în timpul mandatului lui Vlad Voiculescu, a fost numită sectretar de stat în Ministerul Sănătății.

Ea a contribuit la elaborarea ordinului de ministru care a obligat explicit spitalele și DSP-urile să lucreze prioritar pe testarea Covid cu laboratoarele publice de PCR, care uneori erau folosite la capacitate redusă, în timp ce comenzile mergeau la privați, după cum a scris Libertatea, săptămâna trecută.

„Prioritatea mea va fi rezolvarea crizei sanitare prin măsuri concrete care să vină în sprijinul spitalelor. Sunt medic și cunosc îndeaproape care este situația din spitale și cu ce se confruntă colegii mei de mai bine de un an. Au nevoie de soluții ferme și clare și asta îmi propun să fac, alături de colegii mei din minister – să venim în ajutorul lor, iar tot ce a fost făcut bun până acum va fi continuat”, a declarat Ioana Mihăilă, potrivit comunicatului transmis azi de USR-PLUS.

Rămân consecventă angajamentelor pe care mi le-am asumat ca secretar de stat în Ministerul Sănătății: refacerea infrastructurii de sănătate, sprijinirea segmentului ambulatoriu și a medicinei de familie, precum și alocarea finanțărilor pe criterii obiective. Depolitizarea sistemului de sănătate va fi un punct esențial al mandatului meu. Ioana Mihăilă:

Încă de marți după-amiază, dinaintea finalizării discuțiilor din coaliție, care s-au întins pe două zile și s-au terminat cu semnarea unui act adițional la acordul de funcționare a coaliției guvernamentale, surse politice au declarat pentru Libertatea că Ioana Mihăilă are cele mai mari șanse de a fi nominalizată pentru postul de ministru al sănătății, după revocarea lui Vlad Voiculescu.

„99 la sută, așa va fi. Mai este nevoie doar de o validare în structura de conducere a partidului”, au explicat sursele ziarului, marți după-amiază.

Iar informarea trimisă de USR-PLUS după ședința coaliției arată că părțile se înțeleseseră, nominalizarea și învestirea fiind simple formalități: „nominalizarea pentru portofoliul de la Sănătate va fi făcută miercuri dimineață printr-un comunicat de presă, apoi se va organiza o conferință de presă după învestire – „cel mai probabil mâine seară sau joi dimineață”.

Un alt nume care fusese vehiculat pentru a prelua ministerul după demiterea lui Voiculescu a fost cel al lui Adrian Wiener, medic și deputat USR.

Cine este Ioana Mihăilă

Ioana Mihăilă a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, este medic primar endocrinolog și a fost preşedinte PLUS Bihor.

Ea a fost numită pe 1 februarie secretar de stat în Ministerul Sănătății, în timpul mandatului lui Vlad Voiculescu, decizie semnată de premierul Florin Cîțu, potrivit site-ului Camerei Deputaților.

De asemenea, Ioana Mihăilă a făcut parte din celula de criză PLUS COVID şi a contribuit la programul de guvernare USR-PLUS la capitolul dedicat managementului crizei COVID-19, a scris și Hotnews.

CV Ioana Mihăilă

Conform autobiografiei, Mihăilă s-a mutat în 1999 în Cluj-Napoca, ca studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”. „În timpul facultății, am activat ca voluntar în organizațiile studențești, derulând alături de colegii mei activități de educație sexuală și sanitară în școlile din județul Cluj”, a explicat aceasta.

M-am implicat activ în politică în 2018, atunci când am avut certitudinea că direcția în care se îndrepta România este total îndepărtată de valorile europene. Mi-am dat seama atunci că avem 2 opțiuni: fie plecăm din țară, fie ne alăturăm oamenilor în care credem și contribuim la schimbare. Ioana Mihăilă, pe site-ul ioanamihailaprimar.ro:

„În vacanțele de vară am muncit prin programul Work and Travel în SUA, experiențe extrem de utile din toate punctele de vedere. După facultate, am rămas în Cluj, unde am făcut rezidențiatul”, a mai povestit ea.

Experiență profesională:

2011 – prezent: medic endocrinolog, Oradea

2014 – prezent: coordonator medical, Clinica Medena

2018 – 2019: coordonator al pregătirii pentru procesul de acreditare ANMCS – Clinica Medena

Studii:

2006 – 2010: Stagii de pregătire în rezidențiat pentru specialitatea Endocrinologie, Cluj-Napoca

1999 – 2005: Facultatea de Medicină, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca

Formare profesională:

Cursuri ale Societății Europene de Endocrinologie, competență în ecografie endocrină, certificare în osteodensitometrie – ISCD

Programul UNCTAD/ EMPRETEC pentru antreprenori – 2012

Motivational interviewing – Cluj School of Public Health – 2017

A descoperit că testele PCR se făceau la privați, în detrimentul laboratoarelor publice

Libertatea a scris vineri, 16 aprilie, imediat după ce numele medicului endocrinolog a început să fie vehiculat pentru preluarea portofoliului de la Vlad Voiculescu, că Ioana Mihăilă este cea care a intrat în rezolvarea unei probleme care nu a devenit publică, însă a stârnit o furtună la anumite niveluri în coaliția de guvernarea: testele PCR făcute de spitale și de DSP-uri la privați și decontate de la stat.

Mai exact, ea a descoperit că multe teste PCR comandate de DSP-uri se prelucrau la privat, deși laboratoarele în care statul a investit în ultimul an erau folosite, uneori, la capacitate mică.

