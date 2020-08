Romașcanu și-a început activitatea ca account manager la Vinexport Trading SRL, iar apoi a ocupat funcția de country coordinator la Amorim&Irmaos (Korken Schiesser GmbH) și director vânzări la Mediapro Holding. A mai lucrat ca managing director la HL Display Romania SRL, managing director la Best Print Services SRL si consilier management al PDG la Societatea Română de Televiziune – TVR.

A absolvit Liceul B.P. Hasdeu din Buzău și Facultatea de Comerț din cadrul ASE București. Este absolvent al programului Executive MBA la University of Washington, Seatlle/ Asebuss București.

Potrivit declarației de avere, Romașcanu un teren intravilan în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, de 500,75 mp, cumpărat în 2007, două case, tot în Mogoșoaia. Are un autoturism Kia Sorento, din anul 2008, și un Citroen C1 din anul 2012. Mai deține și ceasuri și bijuterii în valoare de 15.000 de euro. În ceea ce privește conturile bancare, acestea sunt deschise la ING în anul 2007, unul în euro și altul în lei. În cel de euro are 14.680,63 euro, iar cel de lei este gol.

Și la Raiffeisen Bank are două conturi, unul în lei, cu un sold de 1.000 de lei, iar cel de-al doilea a fost deschis în 2015 în care are 11.450 de lei. El a contractat în 2007 un credit la ING Bank, în valoare de 14.240,01, scandent în 2019. Romașcanu are și două pensii private la NN Asigurări de Viață.

A câștigat în ultimul an fiscal 10.342 de lei de la firma Secoma și 2.180 de lei, ca senator. De asemenea, soția sa, consilier parlamentar în Camera Deputaților, a câștigat 52.135 de lei.

Lucian Romașcanu – purtător de cuvânt PSD

Lucian Romașcanu este senator PSD și a fost purtător de cuvânt al partidului, fiind un apropiat al liderului PSD Marcel Ciolacu.

În calitate de purtător de cuvânt PSD, Romașcanu a fost în centrul unui scandal mediatic în august 2020. Pe 21 august 2020, Romașcanu a adresat cuvinte obscene la adresa jurnaliștilor care nu participau la o conferință de presă a PSD.

Deși și-a cerut scuze pentru ieșire, Romașcanu a fost sancționat în aceeași zi, el pierzând funcția de purtător de cuvânt al PSD.

