Cine este părintele Visarion Alexa, parohul Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh”, acuzat de agresiune sexuală

În vârstă de 46 de ani, preotul Visarion Alexa este unul dintre cei mai cunoscuți preoți din România. Originar din Bacău, acesta a apărut adesea în mass-media, ca invitat pe anumite teme. Totodată, el a moderat mai multe emisiuni pentru site-ul Doxologia, un portal creștin ortodox, unde a abordat „teme de actualitate şi a răspuns la frământările generaţiei actuale”, potrivit descrierii de pe site.

În plus, preotul a fost prezent și pe Tik-Tok, unde diferiți utilizatori au publicat pasaje scurte din emisiunile sale în care oferă sfaturi despre viață.

În urma cu un an, el a fost invitat și la un podcast realizat de artistul Damian Drăghici, emisiune care a strâns mii de vizualizări și like-uri și comentarii pozitive.

Cele mai notabile declarații ale preotului

„Unii caută o iubire ca-n filme. Nu știți ce cereți. Filmul durează o oră, după ce se termină e ok, dar iubire ca-n filme poate dura o viață în care să fii un om terorizat, obosit, mâncat de gelozie și invidie, nu cred că vă doriți una ca asta. Atunci e foarte important ce înseamnă o iubire care duce spre căsătorie. Părerea mea e că o iubire care duce spre căsătorie este o iubire lângă un om lângă care te poți odihni. Oamenii zic că dacă nu simt golul ăla în stomac, simt că nu e iubire. Nu simt fluturii ăia, de unde o fi apărut asta cu fluturii și cu golul, nu știu. Pentru că eu când simt un gol în stomac, îmi este foame”, spunea preotul în cadrul unei emisiuni acum 1 an publicată de Dexologia.

„Preoția este o vocație”

„Preotul trebuie să fie doar preot şi atât, nimic altceva, nici influencer, nici comunicator – ci să ţină Liturghia, să stea la spovedit în faţa oamenilor şi cam atât. În rest, oamenii ştiu ce au de făcut. Dacă cuiva i se pare interesant şi provocator ce spui, atunci el se ocupă ca acel cuvânt să ajungă mai departe la oameni. Preoţia este o vocaţie, o chemare şi o misiune. Orice preot care crede că este o virtute lucrul acesta, se pierde pe sine”, a spus Visarion Alexa, într-un interviu acordat ziarului Adevărul

I-a luat apărarea Patriarului Daniel, după ancheta Recorder

În urma unei investigații realizată de Recorder, Clanul Marelui Alb, în care se arăta de câți bani publici a reușit să beneficieze BOR de când ÎPS Daniel a ajuns patriarh, părintele Visarion Alexa a scris pe Facebook un mesaj de susținere față de acesta și i-a jignit pe jurnaliștii care au realizat investigația.

Mesaj ce a fost criticat de internauți la momentul respectiv.

Captură Facebook: Visarion Alexa

„Sarmizegetusa Regia este un loc demoniac”

În urmă cu câțiva ani, într-o emisiune de la la B1TV, preotul afirma că la Sarmizegetusa există un loc demonic și spunea că nu îi poate spovedi pe cei care merg în astfel de locuri.

„Eu nu m-aș duce să mă rog la Sarmizegetusa dintr-un singur motiv: acolo a existat o credință demoniacă pentru că dacii îi omorau pe cei mai tineri, îi aruncau în sulițe și îi trimiteau în ceruri, iar Decebal este un sinucigaș. (…) Sarmizegetusa Regia este un loc în care s-au făcut practici demoniace!”

„Dacă cineva vine la mine și îmi spune că… părinte, merg în diverse locuri să mă încarc de energie, printre care altarul de la Sarmizegetusa al vechilor daci, atunci eu o să îl opresc de la împărtășanie și o să-i spun că nu îl pot împărtăți până când nu își stabilește identitatea spirituală. Sau dacă poartă amulete care nu aparțin ortodoxiei, la fel fac – nu îl primesc nici la spovedanie, nici la împărtășire. (…) Astea sunt regulile jocului!”, mai explica preotul.

Reținut după o ce femeie l-a acuzat de agresiune sexuală

Preotul Visarion Alexa este acuzat că a agresat sexual o femeie în timpul spovedaniei. El a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

După ce acuzațiile au devenit publice, Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat că va începe ancheta în acest caz și că preotul a fost suspendat „de la slujirea preoţească”. Avocata lui Alexa Visarion, Mariana Mihai, a afirmat că a existat o relaţie de prietenie între preot şi femeia respectivă.

