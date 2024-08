„Sunt încântată să vă spun că am luat o decizie: Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, se va alătura campaniei noastre în calitate de coechipier al meu. Tim este un lider testat în luptă, care are un palmares incredibil de a face lucruri pentru familiile din Minnesota. Ştiu că el va aduce acelaşi leadership bazat pe principii în campania noastră şi în funcţia de vicepreşedinte”, a transmis Kamala Harris.

La rândul său, Tim Walz a răspuns într-un mesaj pe X. „Este onoarea vieţii mele să mă alătur Kamalei Harris în această campanie. Sunt total implicat. Vicepreşedinta Harris ne arată politica a ceea ce este posibil. Îmi aminteşte un pic de prima zi de şcoală. Deci, hai să facem asta, oameni buni! Alăturaţi-vă nouă!”, a îndemnat guvernatorul, însoţindu-şi mesajul de un banner de campanie în care apare alături de Kamala Harris.

