Opiniile rămân divizate, chiar și într-o societate tot mai emancipată. De la sociologi și consilieri financiari până la consultanți de matchmaking, trei experți au explicat pentru publicația elvețiană Blick, parte a grupului Ringier, cum s-a schimbat eticheta în întâlnirile romantice și care este cea mai sănătoasă abordare atunci când vine vorba de bani.

Normele tradiționale rezistă, în ciuda schimbărilor sociale

Sociologul Jessica Carbino, care și-a oferit în trecut expertiza marilor platforme de dating Tinder și Bumble, observă că rolurile de gen continuă să cântărească mult în decizia de la masă. În ciuda discursului public despre egalitate, practica arată o stabilitate surprinzătoare a normelor clasice.

„În trecut, tendințele sociale urmau idei foarte tradiționale despre normele de gen. Nu s-au schimbat extrem de multe de atunci. Deoarece capacitatea de câștig a potențialilor parteneri este considerată importantă, atât bărbații, cât și femeile pot vedea în continuare ca pe un semn de stabilitate financiară faptul că bărbatul achită nota la prima întâlnire”, explică Jessica Carbino.

Sociologul atrage atenția și asupra rolului jucat de rețelele sociale. În ultimii ani, influencerii pot consolida sau, dimpotrivă, pot contesta aceste așteptări legate de bani.

Totuși, inversarea completă a rolurilor rămâne rară, iar algoritmii platformelor tind să creeze bule în care utilizatorii consumă doar conținut care le confirmă deja opiniile preexistente.

Fără contabilitate la prima întâlnire

Pentru Olga Miler, bloggeriță de educație financiară, banii nu ar trebui să fie punctul central la prima ieșire în doi.

În opinia ei, discuțiile despre venituri și bugete își au locul mai târziu într-o potențială relație, când diferențele salariale devin relevante pentru stilul de viață al cuplului.

Olga Miler consideră că regula de bază este simplă: cine face invitația ar trebui să se ofere să achite. Cu toate acestea, din punct de vedere practic, împărțirea notei de plată rămâne opțiunea cea mai neutră și lipsită de presiuni.

Eleganta, simplitatea și greșeala care distruge atmosfera

Rossana De Blasi, fondatoarea agenției de matchmaking Macbeth Matchmaking, conectează cupluri din Elveția și din alte țări europene. Experiența ei arată că cea mai bună tactică este păstrarea eleganței și evitarea dramelor.

„O primă întâlnire nu este un exercițiu contabil, ci un moment creat pentru a construi o conexiune”, punctează pețitoarea.

Sfaturile ei sunt pragmatice și diferențiate în funcție de parteneri:

Pentru bărbați: Dacă ați lansat invitația, oferiți-vă cu încredere să achitați întreaga sumă, fără să faceți un spectacol din asta sau să insistați exagerat.

Pentru femei: Fiți politicoase, mulțumiți sincer, iar dacă vă doriți cu adevărat să împărțiți costurile, propuneți acest lucru pe un ton lejer și nonșalant.

Rossana De Blasi amintește de situațiile în care încercarea rigidă de a împărți banii a ruinat totul. Unul dintre clienții săi i-a povestit cum partenerul de la masă a petrecut zece minute calculând fiecare detaliu din bonul fiscal.

Acea minuțiozitate excesivă a transmis mai multe despre zgârcenia și rigiditatea personalității sale decât suma în sine.

În Elveția, observă De Blasi, abordarea este extrem de echilibrată. Oamenii sunt independenți, practici și rezervați, astfel încât împărțirea notei nu este văzută ca o jignire, ci ca o stare de fapt firească, caracterizată prin bune maniere și lipsă de ostentație.

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