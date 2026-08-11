WorldSkills este considerat echivalentul Jocurilor Olimpice pentru competențele profesionale și tehnice. La cea de-a 48-a ediție sunt programate probe în 64 de meserii și domenii profesionale, de la IT, robotică și mecatronică până la construcții, industrie, servicii și industrii creative.

Cine va reprezenta România la WorldSkills Shanghai 2026

Cei 13 tineri care reprezintă România la WorldSkills Shanghai 2026 sunt din Brașov, București, Buzău, Cluj-Napoca, Dej și Vatra Dornei și au fost selectați în urma competițiilor naționale WorldSkill.

Lotul României, care concurează în 11 secțiuni, este format din:

La Automobile Technology (Mecanică Auto) concurează Constantin-Eduard Croitoru, de la Colegiul UCECOM „Spiru Haret” din București.

concurează Constantin-Eduard Croitoru, de la Colegiul UCECOM „Spiru Haret” din București. La Cooking (Gastronomie/Bucătar) participă Vasilica-Ionela Sandu, de la Liceul Tehnologic „Vasile Deac” din Vatra Dornei.

participă Vasilica-Ionela Sandu, de la Liceul Tehnologic „Vasile Deac” din Vatra Dornei. În secțiunea Digital Interactive Media Design (Design Media Digital) România este reprezentată de Bogdan Nimerenco, de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

România este reprezentată de Bogdan Nimerenco, de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. La Electrical Installations (Instalații Electrice) participă Dumitru-Sebastian Toader, de la Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” din Buzău.

participă Dumitru-Sebastian Toader, de la Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” din Buzău. Pentru Hotel Reception (Recepție Hotel) concurează David-George Muhuleț, de la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” din București.

concurează David-George Muhuleț, de la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” din București. În secțiunea ICT Network Infrastructure (Infrastructură Rețele ITC) participă Tudor Bugnar, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

participă Tudor Bugnar, de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. La Mechanical Engineering CAD (Proiectare Asistată de Calculator – CAD) concurează David Balla, de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Dej.

concurează David Balla, de la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Dej. Secțiunea Mechatronics (Mecatronică) îi are ca reprezentanți ai României pe Miruna-Ioana Ungureanu și Dumitru-Vlad Crepșe, de la Universitatea Transilvania din Brașov.

îi are ca reprezentanți ai României pe Miruna-Ioana Ungureanu și Dumitru-Vlad Crepșe, de la Universitatea Transilvania din Brașov. La Plumbing and Heating (Instalatori) participă Victor-Andrei Constantin, de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din București.

participă Victor-Andrei Constantin, de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din București. În secțiunea Robot Systems Integration (Integrare Roboți Industriali) concurează Larisa-Georgiana Chelaru și Daniel Știneru, de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

concurează Larisa-Georgiana Chelaru și Daniel Știneru, de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București. La Welding (Sudură) România este reprezentată de Adrian-Marian Leață, de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu” din Buzău.

Peste 1.400 de concurenți se întâlnesc la Shanghai

WorldSkills Shanghai 2026 are loc la National Exhibition and Convention Center (NECC) din Shanghai și reunește aproximativ 1.400 de competitori, precum și sute de experți și delegați internaționali.

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Tinerii participanți provin din peste 70 de țări și regiuni și vor concura în 64 de meserii și domenii profesionale. Organizatorii estimează că evenimentul va atrage peste 250.000 de vizitatori.

Pe durata competiției vor avea loc probe exclusiv practice, concepute și proiectate de experți din industrie. În paralel sunt programate WorldSkills Conference 2026, WorldSkills Expo și Try-a-Skill, dar și activități ministeriale, întâlniri internaționale, evenimente de networking, demonstrații tehnologice, prezentări ale partenerilor industriali și vizite educaționale la centre de formare și companii din Shanghai.

„Fiecărei delegații naționale îi va fi alocată o școală din China”

Unul dintre programele desfășurate în paralel cu competiția este One School One Country (OSOC), prin care sunt create legături culturale între școlile din China și delegațiile internaționale participante.

„Fiecărei delegații naționale îi va fi alocată o școală din China, oferind elevilor oportunitatea de a descoperi diferite culturi și de a înțelege mai bine rolul competențelor profesionale la nivel global”, transmite WorldSkills România.

Evenimentul include și activități dedicate politicilor privind educația tehnică și dezvoltarea forței de muncă, precum și întâlniri între reprezentanți ai educației, industriei și administrației.

Delegația României are 45 de membri

România participă la WorldSkills Shanghai 2026 cu o delegație formată din 45 de persoane: competitori, experți, membri ai echipei de suport și observatori.

Experții au un rol esențial în organizarea probelor și în evaluarea competitorilor. Fiecare dintre cele 64 de secțiuni este coordonată de o echipă formată din experți, manageri de atelier, tehnicieni și voluntari.

Aceștia participă la elaborarea și actualizarea probelor, urmăresc respectarea regulamentului și evaluează performanțele tinerilor pe baza unor criterii internaționale. „Înscrierea în competiție a unui competitor, respectiv a unei echipe, presupune și înscrierea unui expert”, precizează WorldSkills România.

Experții care reprezintă România la această ediție sunt Mihai Ionescu, Florin Kiss, George Prundaru, Ion-Mihail Toader, Florența Larisa Ile, Corneliu Bărbuț, Gheorghe Cazan, Luciana Cristea, Mihai-Aurelian Negulei, Bogdan-Marian Verdete și Florin-Valentin Jipa.

Cine sprijină participarea României la WorldSkills Shanghai 2026

Pentru competiția de la Shanghai, tinerii români au beneficiat de stagii intensive de pregătire atât în România, prin cooperarea dintre companiile și unitățile de învățământ implicate, cât și la nivel internațional, prin parteneriatele și oportunitățile de colaborare facilitate de WorldSkills România.

Participarea delegației este posibilă prin parteneriatele dintre WorldSkills Romania, Ministerul Educației, elevi, profesori și instituțiile de învățământ, precum și prin susținerea mediului de afaceri și a programului Erasmus+. WorldSkills Shanghai 2026 se desfășoară în perioada 22-27 septembrie și este cea de-a 48-a ediție a competiției internaționale dedicate competențelor profesionale și tehnice.

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