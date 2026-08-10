Cum se curăță corect mașina de spălat vase

Un detaliu ignorat de mulți utilizatori este acela că, pentru a funcționa eficient și a evita mirosurile neplăcute sau depunerile de calcar, mașina de spălat vase are nevoie periodic de curățare și de întreținere. Iată ce trebuie să faci pentru a menține aparatul în cea mai bună stare:

Curăță filtrul. Filtrul situat în partea inferioară a cuvei trebuie scos și clătit sub jet de apă cel puțin o dată pe săptămână, în funcție de frecvența utilizării. Resturile alimentare acumulate în filtru pot bloca circulația apei și pot genera mirosuri neplăcute. Poți curăța compartimentul filtrului mașinii de spălat vase cu un burete.

Igienizează orificiile brațelor de pulverizare. Cu timpul, resturile alimentare se pot depune și în orificiile prin care brațele rotative pulverizează apa, iar acest lucru împiedică distribuirea uniformă a jetului în interiorul mașinii. Demontează brațele de pulverizare și desfundă fiecare orificiu cu ajutorul unei scobitori. Clătește-le apoi bine sub jet de apă caldă înainte de a le monta din nou.

Curăță garnitura ușii. Garnitura de cauciuc de la ușa mașinii de spălat vase poate acumula umiditate, mucegai și resturi de detergent. Ștergând periodic această zonă cu o cârpă umedă și soluție dezinfectantă, previi apariția mirosurilor și a depunerilor, potrivit coolblue.nl.

Detartrează mașina de spălat vase. Funcționarea mașinii de spălat vase presupune circulația constantă a apei, astfel că, în timp, depunerile de calcar, în special în zonele cu apă dură, pot afecta performanța rezistenței electrice și a brațelor rotative. Pentru a preveni aceste depuneri și pentru a menține un flux optim al apei prin aparat este recomandată o detartrare anuală. Aceasta se poate realiza cu un produs special de curățare/detartrare compatibil cu modelul aparatului. Este esențial să respecți cantitatea indicată, deoarece o doză greșită poate afecta componentele mașinii și chiar funcționarea acesteia.

Rulează un ciclu de curățare dedicat. Multe mașini de spălat vase moderne dispun de un program special de auto-curățare sau de igienizare. Se recomandă să fie folosit lunar, mai ales în gospodăriile care folosesc frecvent aparatul.

Cât de des trebuie să cureți mașina de spălat vase

Deși mașina de spălat vase pare un aparat care se întreține de la sine, ignorarea curățării periodice poate duce la apariția unor mirosuri neplăcute și a calcarului, precum și la scăderea eficienței spălării. Frecvența ideală depinde de cât de des este folosit aparatul, însă câteva soluții simple, aplicate la intervale regulate, îi pot prelungi considerabil durata de viață.

Potrivit producătorilor de mașini de spălat vase, frecvența spălărilor depinde de cât de mult folosești aparatul și dacă, de obicei, cureți sau clătești resturile de mâncare de pe vase înainte de a le introduce în cuvă. Dacă o folosești zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi și nu îndepărtezi niciodată resturile de pe veselă ar trebui să verifici filtrul măcar o dată pe săptămână. În schimb, dacă o folosești mai rar și faci o clătire și o curățare ușoară în avans, poți face acest lucru o dată pe lună. Deși clătirea sau îndepărtarea ușoară a resturilor de pe vase înainte de introducerea lor în mașină este o idee bună, prespălarea lor nu este recomandată. Așadar, iată cât de des ar trebui să cureți mașina de spălat vase:

După fiecare ciclu de spălare. Îndepărtează resturile de mâncare sau reziduurile rămase la baza mașinii de spălat vase, pentru că, în acest fel, contribui la prevenirea recirculării resturilor alimentare în ciclul următor și, implicit, reduci acumulările dintre curățările profunde.

În fiecare lună. Efectuează o curățare profundă folosind o soluție cu cu bicarbonat de sodiu și oțet sau utilizează un produs de curățare special pentru mașini de spălat vase.

Când este necesar. Curăță și lustruiește exteriorul mașinii de spălat vase. Pentru modelele fabricate din oțel inoxidabil șterge în direcția fibrei metalului pentru a proteja finisajul.

După spălarea anumitor obiecte. În cazul în care speli în mașina de spălat obiecte care nu sunt veselă obișnuită, poate fi nevoie să cureți aparatul pentru a evita contaminarea încrucișată.

Ce este mașina de spălat vase și ce beneficii oferă

Mașina de spălat vase este un aparat conceput pentru a curăța automat vesela și alte recipiente și instrumente de bucătărie. Mai exact, este un mic sistem robotizat care folosește apă caldă, detergent special, presiune mecanică a jeturilor de apă și o serie de senzori pentru a duce la bun sfârșit o operațiune pe care, altfel, ar trebui să o facem manual, în chiuvetă. Prin folosirea mașinii de spălat vase reducem semnificativ timpul petrecut cu spălatul vaselor, tacâmurilor, paharelor și a oalelor, precum și consumul de apă și efortul fizic pe care îl presupune această operațiune.

Dincolo de confortul evident, mașina de spălat vase s-a impus în ultimele decenii ca o soluție eficientă din punct de vedere igienic. Apa folosită în ciclurile de spălare atinge temperaturi de 50-70 de grade Celsius, mult mai ridicate decât cele pe care le poate tolera pielea umană, ceea ce permite eliminarea eficientă a bacteriilor și a grăsimilor persistente, conform howstuffworks.com.

În plus, studiile privind consumul casnic arată că o mașină de spălat vase modernă, folosită la capacitate maximă, consumă considerabil mai puțină apă decât spălarea manuală a aceleiași cantități de vase, fiind unul dintre cele mai eficiente electrocasnice din bucătărie.

Cum funcționează o mașină de spălat vase

Mașina de spălat vase pare un simplu electrocasnic, însă în spate se ascunde un proces foarte complex, coordonat de senzori, pompe și cicluri programate cu precizie. Un ciclu complet de spălare poate dura între o oră și jumătate și patru ore, în funcție de programul ales. La mașinile portabile, funcționarea este similară cu cea a unui model standard, cu diferența că se folosește un racord cu două furtunuri montat la robinetul din bucătărie, unul pentru alimentarea cu apă caldă, celălalt pentru evacuarea apei murdare.

Alimentarea cu apă. Totul începe când supapa de admisie, aflată în interiorul aparatului, se deschide și lasă apa să curgă în bazinul din partea inferioară. Umplerea cu apă continuă până când un flotor de protecție împotriva revărsării detectează că nivelul dorit a fost atins și transmite supapei semnalul de închidere.

Încălzirea apei. În etapa următoare, apa este încălzită până la temperatura programată, fie de elementul de încălzire de la baza cuvei, fie direct de la robinet, în funcție de model.

Acțiunea detergentului. Când se atinge temperatura ideală pentru ciclul respectiv, dozatorul eliberează detergentul, ale cărui enzime sunt activate de apa caldă, contribuind la curățarea eficientă a vaselor. De aceea este important să se folosească detergent special pentru mașina de spălat vase, niciodată detergent obișnuit de vase.

Distribuția apei prin brațele de pulverizare. Pompa de circulație împinge apoi apa spre brațele de pulverizare – amplasate, de regulă, sub raftul inferior, sub cel superior și, la unele modele, în partea superioară a aparatului – care stropesc constant interiorul, îndepărtând resturile alimentare de pe vase, notează whirlpool.com.

Filtrarea reziduurilor și evacuarea apei. La finalul ciclului de spălare, apa murdară este filtrată și evacuată prin partea de jos a cuvei, ajungând în sistemul de canalizare al locuinței. Filtrul, situat de obicei sub raftul inferior, protejează pompa de acumulare a resturilor alimentare, iar dacă evacuarea nu funcționează corect, cauza poate fi fie o înfundare, fie un filtru murdar.

Clătirea și uscarea. Urmează clătirea, în care apă curată este pulverizată pentru a îndepărta resturile de detergent, apă care este apoi evacuată din nou. Dacă aparatul dispune de opțiunea de uscare cu căldură, elementul de încălzire ridică temperatura aerului pentru a usca vasele. Unele modele au uscare cu ventilator, iar altele necesită deschiderea ușii pentru uscare naturală.

Începuturile mașinii de spălat vase

Povestea mașinii de spălat vase începe în secolul al XIX-lea, într-o perioadă în care majoritatea electrocasnicelor moderne nici nu erau imaginate. Prima mențiune a unui dispozitiv mecanic de spălare a vaselor datează din 1850, atunci când inventatorul american Joel Houghton a patentat un aparat rudimentar, montat pe un ax și având un bazin cu apă, care era acționat manual printr-o manivelă ce stropea vasele cu apă. Mecanismul era, însă, lent, ineficient și rareori reușea să cureţe vesela mai murdară. Adevărata revoluție a venit însă câteva decenii mai târziu, prin contribuția unei femei înstărite din înalta societate, pe nume Josephine Cochrane. Născută în Ohio în 1839, aceasta provenea dintr-o familie cu tradiție în domeniul ingineriei, bunicul ei fiind inventator, iar tatăl inginer civil. În 1883, moartea soțului ei a lăsat-o pe Cochrane cu multe datorii neachitate și resurse financiare limitate, astfel încât visul de a inventa o mașină de spălat vase mecanică s-a transformat, dintr-o simplă idee, într-o necesitate reală.

Când a apărut prima mașină de spălat vase

Exasperată că servitorii ei spărgeau frecvent porțelanurile fine în timpul spălării manuale, în 1885, Cochrane a proiectat propria mașină de spălat vase, împreună cu un tânăr mecanic, George Butters. Inovativul dispozitiv folosea presiunea apei calde combinată cu săpun, iar sub presiunea unor jeturi de apă, vesela aranjată pe rafturi metalice într-un cilindru rotativ era curățată. Dispozitivul a fost patentat sub numele „JG Cochran” în 1886 și a fost prezentat publicului larg în cadrul Expoziției Universale de la Chicago din 1893, unde a atras atenția hotelurilor și restaurantelor, primii clienți reali ai tehnologiei, aflăm de pe invent.org.

Compania pe care a fondat-o Cochrane, denumită inițial Garis-Cochran Manufacturing Company, a evoluat de-a lungul timpului și a pus bazele a ceea ce astăzi cunoaștem sub numele de KitchenAid, unul dintre brandurile de referință din industria electrocasnicelor. Popularizarea mașinii de spălat vase pentru uz casnic obișnuit a fost însă un proces lent. Abia în perioada postbelică, în anii 1950, odată cu extinderea rețelelor de apă caldă curentă în gospodării și cu scăderea costurilor de producție, aparatul a început să fie adoptat pe scară largă în locuințele americane, iar ulterior în întreaga lume occidentală.

Foto:Shutterstock.com

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