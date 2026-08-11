Ceea ce face imaginea cu totul specială este faptul că în spatele aparatului de fotografiat s-a aflat chiar fiul său, Tudor.

În fotografia publicată pe rețelele de socializare, Mircea Radu și Clara sunt surprinși mergând relaxați pe stradă și bucurându-se de timpul petrecut împreună. Prezentatorul TV afișează o atitudine atentă și protectoare față de fiica sa.

Stilul vestimentar al celor doi este unul casual, potrivit pentru o ieșire obișnuită în oraș. Mircea Radu a optat pentru o ținută lejeră, în timp ce Clara a ales o rochie cu volane.

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Cadrul tată-fiică, văzut prin obiectivul lui Tudor, demonstrează încă o dată cât de dedicat este Mircea Radu ca părinte. „Eu şi Ea. Fotografiați de El”, a notat Mircea Radu.

Mircea Radu a divorțat în urmă cu un an

Mircea Radu este de mai bine de un an un bărbat liber. Prezentatoul TV și mama copiilor săi au decis să își separe drumurile. Potrivit surselor VIVA, divorțul a fost parafat la notar. Mircea Radu și Raluca au rămas în relații amiabile.

După un mariaj care a ținut peste un deceniu, Mircea Radu și Raluca au ajuns la concluzia că despărțirea este inevitabilă. Divorțul s-a desfășurat în mare secret, nimic din comportamentul vedetei TV nu trăda o astfel de schimbare survenită în viața sa.

Fostul prezentator al emisiunii „Din dragoste” și-a găsit jumătatea abia la 44 de ani, când s-a căsătorit cu Raluca, de profesie medic oncolog. Diferența de vârstă de 20 de ani dintre ei nu a constituit niciodată un impediment. Sunt părinții a doi copii – Clara și Tudor – și continuă să facă echipă la creșterea lor. Separarea a avut loc la notar, într-o manieră civilizată și fără conflicte. Amândoi continuă să comunice pentru binele celor doi copii, care reprezintă în continuare principala lor preocupare. După perioada în care a locuit la Piatra Neamț, Mircea Radu s-a stabilit din nou în București, unde are proiecte profesionale la Metropola TV.

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