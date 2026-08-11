Cum se formează eclipsa totală de Soare din 12 august 2026

Eclipsa totală de Soare din data de 12 august va fi observată doar din anumite regiuni de pe glob, însă o eclipsă parțială va fi vizibilă în mare parte din Europa, inclusiv din România, oferind pasionaților de astronomie un spectacol rar. Pe lângă importanța sa astronomică, eclipsa este considerată de astrologi un moment al noilor începuturi, al schimbărilor și al deciziilor importante, deoarece are loc în zodia Leului.

O eclipsă de Soare apare atunci când Luna trece între Pământ și Soare, blocând total sau parțial lumina solară pentru observatorii aflați pe Terra. În cazul unei eclipse totale, diametrul aparent al Lunii este suficient de mare pentru a acoperi complet discul Soarelui, transformând ziua în amurg pentru câteva minute. În jurul benzii de totalitate, fenomenul este vizibil sub forma unei eclipse parțiale.

Eclipsa din 12 august 2026 este una deosebită, deoarece va avea loc la doar aproximativ două zile după ce Luna se va afla la perigeu – punctul cel mai apropiat de Pământ. Din acest motiv, Luna va părea puțin mai mare pe cer și va putea acoperi complet Soarele.

Unde va fi vizibilă eclipsa totală de Soare

Banda de totalitate va traversa mai multe regiuni spectaculoase ale planetei. Eclipsa totală va putea fi observată din:

zona Arctică;

Groenlanda;

Islanda;

Oceanul Atlantic;

nordul Spaniei;

extremitatea nord-estică a Portugaliei.

Durata maximă a fazei de totalitate va fi de aproximativ două minute și 18 secunde, în apropierea coastei vestice a Islandei.

În afara benzii de totalitate, milioane de persoane vor putea vedea o eclipsă parțială. Fenomenul va acoperi peste 90% din discul Soarelui în Irlanda, Marea Britanie, Portugalia, Franța, Italia, o mare parte din Balcani și nordul Africii.

Cum se va vedea eclipsa de Soare din România

Și în România, eclipsa din 12 august 2026 va putea fi observată, însă sub forma unei eclipse parțiale de Soare. Gradul de acoperire al discului solar va varia în funcție de zona țării, fiind mai mare în regiunile din vest și nord-vest și ceva mai redus spre est și sud-est.

Fenomenul va fi vizibil în cursul după-amiezii, dacă vremea va fi senină. Pentru observarea eclipsei este esențială folosirea unor ochelari speciali certificați pentru eclipse solare sau a altor filtre astronomice omologate. Privirea directă către Soare, chiar și atunci când acesta este acoperit parțial de Lună, poate provoca leziuni permanente ale ochilor. Specialiștii recomandă să nu fie utilizați ochelari de soare obișnuiți, filme fotografice, CD-uri sau alte improvizații, deoarece acestea nu oferă protecția necesară.

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 reprezintă unul dintre cele mai importante fenomene astronomice ale deceniului. Chiar dacă România se află în afara traseului totalității, eclipsa parțială va oferi un spectacol impresionant pentru cei care vor avea cer senin și vor respecta regulile de observare în siguranță. Pentru pasionații de astronomie, dar și pentru cei interesați de simbolistica astrologică, această zi promite să fie una memorabilă.

Ce semnificație astrologică are eclipsa de Soare din Leu

Din punct de vedere astrologic, eclipsa are loc la 20 de grade în zodia Leului, fiind considerată un moment al transformării personale, al clarificărilor și al începuturilor importante. Toate eclipsele de Soare deschid noi capitole de viață și scot la lumină situații care nu mai pot fi ignorate. Cu atât mai mult, această eclipsă de Soare cu energia Leului pune accent pe încrederea în sine, creativitate, exprimare autentică și curajul de a urma propriul drum.

Cele mai influențate sunt persoanele care s-au născut în zodiile Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Pentru acestea, următoarele luni pot aduce schimbări în plan profesional, sentimental sau personal.

Alte momente astrologice importante din august 2026

Luna august este una dintre cele mai intense perioade astrologice ale anului.

6 august – Venus intră în Balanță și favorizează armonia în relații.

– Venus intră în Balanță și favorizează armonia în relații. 9 august – Mercur intră în Leu și încurajează exprimarea sinceră a ideilor.

– Mercur intră în Leu și încurajează exprimarea sinceră a ideilor. 11 august – Marte intră în Rac și pune accent pe familie și siguranță emoțională.

– Marte intră în Rac și pune accent pe familie și siguranță emoțională. 12 august – eclipsa de Soare în Leu aduce revelații și noi direcții de viață.

– eclipsa de Soare în Leu aduce revelații și noi direcții de viață. 22 august – Soarele intră în Fecioară, marcând începutul unei perioade mai organizate.

– Soarele intră în Fecioară, marcând începutul unei perioade mai organizate. 25 august – Mercur ajunge în Fecioară și favorizează analiza și planificarea.

– Mercur ajunge în Fecioară și favorizează analiza și planificarea. 28 august – eclipsa de Lună în Pești stimulează intuiția și schimbările emoționale.

Cele patru zodii avantajate de eclipsa de Soare

Zodia Berbec

Pentru Berbeci, prima parte a lunii august vine cu multă energie și dorința de a demonstra de ce sunt capabili. Eclipsa de Soare din Leu le amplifică încrederea în sine, carisma și spiritul de lider, astfel că vor reuși să atragă atenția în mediul profesional sau în proiectele personale. Este o perioadă excelentă pentru a prelua inițiativa, a conduce o echipă sau a începe un proiect nou.

Zodia Balanță

Luna august este una dintre cele mai creative perioade ale anului pentru nativii Balanță. Odată cu intrarea planetei Venus în semnul lor, inspirația și farmecul personal sunt la cote maxime, iar eclipsa de Soare le oferă ocazia de a-și transforma talentul într-un avantaj profesional. Pot apărea colaborări promițătoare, invitații la proiecte importante sau chiar șansa de a pune bazele unei mici afaceri pornite dintr-o pasiune. Cei care activează în domenii artistice, de comunicare sau design se pot bucura de o vizibilitate mai mare.

Zodia Scorpion

Pentru Scorpioni, eclipsa de Soare nu aduce schimbări bruște, ci pune bazele unor reușite importante pe termen lung. Este momentul ideal pentru a-și clarifica obiectivele profesionale, pentru a-și nota ideile și pentru a construi o strategie bine gândită. Chiar dacă rezultatele nu vor apărea imediat, tot ceea ce încep acum are șanse mari să se dezvolte frumos în lunile următoare. Creativitatea și inspirația sunt accentuate, iar Scorpionii vor găsi mai ușor cuvintele potrivite pentru a-și susține proiectele sau pentru a convinge persoane influente să îi sprijine. După 12 august, vor deveni și mai organizați, iar energia îi va ajuta să transforme planurile de pe hârtie în obiective concrete.

Zodia Pești

Peștii sunt preocupați mai ales de carieră și de dezvoltarea personală, ceea ce poate lăsa mai puțin loc vieții sentimentale. Eclipsa de Soare îi încurajează să investească în propria evoluție, să învețe lucruri noi și să își îmbunătățească stilul de viață. Toate aceste schimbări le vor aduce beneficii și în plan afectiv. Eclipsa le poate oferi ocazia unei întâlniri speciale sau începutul unei relații bazate pe încredere și valori comune.

Ce aduce eclipsa pentru celelalte zodii

Taur

Pentru Tauri, eclipsa de Soare aduce schimbări în viața de familie și în planul locuinței. Unele persoane pot decide să renoveze, să se mute sau să rezolve situații mai vechi care țin de relațiile cu cei dragi. Este o perioadă în care trecutul își cere drepturile, însă odată clarificate anumite aspecte, Taurii vor simți că pot merge mai departe cu mai multă liniște.

Gemeni

Gemenii intră într-o perioadă în care comunicarea devine cheia succesului. Eclipsa îi poate determina să spună lucruri pe care le-au ținut prea mult timp în suflet sau să ia decizii importante legate de studii, contracte, examene ori călătorii. Ideile lor vor fi apreciate, iar o conversație aparent obișnuită poate deschide ușa către o oportunitate profesională neașteptată.

Rac

Pentru Raci, atenția se mută asupra banilor și a valorii personale. Eclipsa poate aduce o ofertă de muncă mai bine plătită, un nou proiect sau dorința de a găsi surse suplimentare de venit. Totodată, este o perioadă potrivită pentru a-și reorganiza bugetul și pentru a renunța la cheltuielile inutile. Încrederea în propriile abilități va crește, iar acest lucru îi poate ajuta să negocieze mai bine ceea ce merită.

Leu

Fiind gazda eclipsei, Leul va resimți cel mai intens energia acestui fenomen. Urmează o perioadă de transformare personală, în care mulți nativi vor simți nevoia să își schimbe imaginea, prioritățile sau chiar direcția în viață. Pot apărea începuturi importante în carieră, în dragoste sau în plan personal. Este momentul în care Leii sunt invitați să lase în urmă ceea ce nu îi mai reprezintă și să își asume cu încredere un nou capitol.

Fecioară

Fecioarele pot simți nevoia să încetinească ritmul și să acorde mai multă atenție echilibrului interior. Eclipsa le încurajează să încheie capitole care le consumă energia și să renunțe la obiceiurile care nu le mai sunt de folos. Odihna, introspecția și grija față de sănătate vor avea un rol important.

Capricorn

Pentru Capricorni, eclipsa scoate la suprafață teme legate de responsabilități, investiții și resurse comune. Pot apărea discuții despre credite, moșteniri, împărțirea bunurilor sau alte aspecte financiare importante. În plan emoțional, vor fi încurajați să renunțe la controlul excesiv și să accepte că unele schimbări sunt necesare pentru a evolua.

Săgetător

Eclipsele de Soare sunt întotdeauna dificil de gestionat de nativii Săgetători, care sunt semne de Foc. Când lumina Soarelui este blocată de Lună, există riscul să ia cele mai proaste decizii din viața lor. Așa că, în ziua eclipsei și imediat după, Săgetătorii trebuie să se abțină de la deciziile mari. Este mult mai bine să se relaxeze, să călătorească și să aibă grijă de sănătate.

Vărsător

Relațiile sunt în centrul atenției pentru Vărsători. Eclipsa poate marca începutul unei povești de dragoste, oficializarea unei relații sau, dimpotrivă, încheierea unei legături care nu mai funcționează. Și în plan profesional pot apărea noi colaborări sau parteneriate importante.