Această schimbare de abordare nu este motivată doar de buget, ci reflectă o nevoie clară de a schimba ritmul, trecând de la agitația plajei la relaxare și proceduri de recuperare.

Dimensiunea financiară a turismului extern este confirmată și de cele mai recente date publicate de Banca Națională a României (BNR). Anul trecut, românii au cheltuit peste 10 miliarde de euro pe vacanțe în afara țării. Această sumă este aproape dublă față de încasările totale generate de întreaga industrie a turismului românesc în anul 2025, care s-au oprit la 5,4 miliarde de euro.

Trecerea de la agitația de pe litoral la turismul de wellness

Destinațiile externe din Turcia, Grecia și Bulgaria rămân prima opțiune pentru începutul verii, în special datorită pachetelor atractive de tip all-inclusive și distanțelor rutiere sau aeriene reduse. Cu toate acestea, pe măsură ce luna august se apropie de sfârșit, atenția turiștilor se îndreaptă către opțiuni interne mai scurte, dedicate stării de bine.

Interesul pentru serviciile de tip spa și wellness a înregistrat o creștere de aproximativ 24% la nivel național în anul 2026. Această cerere amplificată este resimțită direct de stațiunile balneare cu tradiție, unde turiștii caută nu doar o pauză de la aglomerația urbană, ci și sejururi cu beneficii reale pentru sănătate.

„Fenomenul nu ține doar de buget, ci și de nevoia de a schimba complet tipul de vacanță: de la plajă și agitație, la relaxare și proceduri de recuperare.”

Sovata, destinația ideală pentru a doua repriză de relaxare

Supranumită și „Mica Elveție a României”, stațiunea Sovata este una dintre principalele beneficiare ale acestui nou tipar de consum turistic. Recunoscută pentru aerul curat, peisajele montane și liniștea sa, stațiunea găzduiește și Lacul Ursu, un fenomen natural unic pe continentul european.

Pentru a răspunde cerințelor în creștere ale oaspeților, operatorii hotelieri locali au investit masiv în modernizarea infrastructurii și în diversificarea pachetelor de servicii.

Oferte speciale și servicii medicale de top în stațiunile balneare

În sprijinul celor care doresc o a doua vacanță în țară, hotelierii au lansat pachete promoționale speciale pentru perioada de final de vară și debut de toamnă. De exemplu, cel mai nou hotel de patru stele din stațiune, Hotel Crystal Wellness & SPA, pune la dispoziție o reducere de 10% pentru rezervările directe efectuate pentru perioada 16 august – 30 septembrie 2026.

Prin această ofertă, un sejur de două nopți pentru două persoane într-o cameră dublă matrimonială, cu mic dejun, cină, acces la zona spa și internet incluse, ajunge la prețul de 1.998 de lei, redus de la tariful standard de 2.220 de lei. Pachetul include și posibilitatea de anulare gratuită în anumite condiții.

Hotelul, situat la mai puțin de un kilometru de Lacul Ursu, dispune de 104 camere moderne, parcare proprie, restaurant cu preparate tradiționale și internaționale, sală de fitness și un centru spa dotat cu piscine interioare și exterioare, precum și saune. În plus, unitatea găzduiește o bază proprie de tratament dezvoltată în urma unei investiții de peste 500.000 de euro. Aici, o echipă multidisciplinară formată din medic, terapeuți și maseuri oferă proceduri de electroterapie, mecanoterapie și hidroterapie în baza unei evaluări medicale prealabile, transformând stațiunea într-o alegere strategică pentru refacerea organismului.

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