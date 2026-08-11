Care este nota minimă de promovare

Nota minimă de promovare pentru fiecare probă este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase). Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Introducerea de materiale interzise în sălile de examen (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul/comunicare) atrage după sine eliminarea candidatului, indiferent dacă respectivele materiale/dispozitive au fost sau nu au fost utilizate.

Proba la matematică este susținută de absolvenții de la profilul real din filiera teoretică, profilurile din filieră tehnologică, profilul militar și cel pedagogic – specializarea învățători sau educatori – din filiera vocațională.

Potrivit Ministerului Educaţiei, peste 33.000 de candidaţi s-au înscris la toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar la probele nepromovate. Rezultatele finale vor fi comunicate luni, 24 august.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) informează că, din totalul celor peste 33.000 de candidaţi înscrişi, peste 22.000 provin din promoţia curentă, în timp ce peste 11.000 de candidaţi provin din promoţiile anterioare.

Bacalaureat 2026. Calendarul examenelor din toamnă

Elevii care, din diferite motive, nu au susținut proba din iarnă- vară a Bacalaureatului mai au o șansă în toamnă. Această sesiune nu a suferit nici o modificare față de anii trecuți și se desfășoară după următorul calendar:

14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D

10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale