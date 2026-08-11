De ce să congelezi fasolea verde

Fasolea verde este apreciată atât pentru gustul său, cât și pentru conținutul de fibre, vitamine, minerale și alți compuș benefici pentru sănătate. În sezonul în care fasolea verde proaspătă este disponibilă din abundență, congelarea este o modalitate practică de a o păstra și pentru lunile de iarnă.

Unul dintre principalele avantaje ale congelării este prelungirea perioadei în care fasolea verde poate fi consumată. Fasolea proaspătă are o perioadă limitată de păstrare, în timp ce congelarea permite depozitarea ei pentru utilizare ulterioară. Acest lucru este deosebit de util atunci când ai o cantitate mare de fasole verde în sezon. În loc ca păstăile să se degradeze înainte de a putea fi consumate, acestea pot fi pregătite și introduse la congelator în porții potrivite pentru viitoarele mese.

În plus, fasolea verde congelată este foarte practică. Poate fi scoasă din congelator și adăugată direct în diverse preparate. Pentru persoanele care vor să includă mai multe legume în alimentație, să aibă la îndemână mereu legume congelate poate face acest lucru mai ușor.

Congelarea este considerată una dintre metodele de conservare care pot păstra relativ bine valoarea nutritive, textura și culoarea.

Își păstrează fasolea verde vitaminele?

Una dintre întrebările pe care ni le punem atunci când alegem legume congelate este dacă acestea mai au aceleași vitamine ca legumele proaspete. În cazul fasolei verzi, răspunsul este destul de simplu: da, și varianta congelată își păstrează o bună parte din nutrienți.

Este adevărat că prin procesare și păstrare se poate pierde o parte din anumite vitamine. Vitamina C, de exemplu, este mai sensibilă și poate scădea în timp. Dar asta nu înseamnă că, odată ajunsă la congelator, fasolea verde își pierde vitaminele.

De altfel, studiile în care au fost comparate legumele proaspete cu cele congelate arată că lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât am putea crede. În unele cazuri, legumele congelate au avut cantități similare sau chiar mai mari din anumite vitamine decât cele proaspete. Explicația este și una foarte practică. Fasolea destinată congelării este, de regulă, procesată la scurt timp după recoltare, în timp ce fasolea proaspătă poate petrece zile întregi pe drum, în magazin sau în frigider înainte de a fi consumată.

Ce beneficii are fasolea verde congelată

Fasolea verde conține fibre alimentare, componente importante pentru funcționarea normală a sistemului digestiv. Fibrele contribuie la formarea și menținerea unui tranzit intestinal normal și pot ajuta la obținerea senzației de sațietate.

De asemenea, fasolea verde furnizează o serie de micronutrienți, printre care vitamina C, folat și vitamina K, precum și minerale precum potasiu, magneziu, calciu și fier. Faptul că fasolea verde poate fi păstrată congelată reprezintă un avantaj practic pentru că ai acces la o legumă nutritivă și în perioadele în care produsul proaspăt nu este disponibil în sezon.

Pe lângă vitamine și minerale, fasolea verde conține diferiți compuși bioactivi, inclusiv polifenoli și carotenoizi. Cercetările privind procesarea legumelor au arătat că blanșarea și congelarea nu duc neapărat la pierderea tuturor compușilor bioactivi. Ba dimpotrivă, legumele congelate pot avea cantități asemănătoare cu cele proaspete. În plus, fibrele și mineralele nu sunt la fel de sensibile la procesare precum vitamina C sau anumite vitamine din grupul B.

Pentru o alimentație sănătoasă, disponibilitatea alimentelor nutritive contează. Cu cât este mai ușor să incluzi legumele în mesele de zi cu zi, cu atât este mai simplu să ai o alimentație variată.

Cum se congelează corect fasolea verde

Cum se congelează corect fasolea verde ( Foto Shutterstock)

Congelată corect, fasolea își păstrează bine gustul, culoarea și o mare parte din valoarea nutritive. Poate fi folosită apoi la supe, tocănițe, garnituri sau alte mâncăruri.

Alege fasole cât mai proaspătă

Pentru congelare, cel mai bine este să folosești fasole verde proaspătă, tânără și fermă. Păstăile trebuie să fie crocante, fără zone lovite, înnegrite sau mucegăite.

Cu cât trece mai mult timp de la recoltare până la congelare, cu atât fasolea își poate pierde din prospețime. De aceea, dacă ai fasole din grădină, ideal este să o congelezi în aceeași zi sau cât mai repede după recoltare. Dacă ai cumpărat-o, nu este recomandat să mai aștepți câteva zile înainte de a o pregăti pentru congelator.

Spală și curăță fasolea

Începe prin a spăla bine păstăile sub jet de apă rece, pentru a îndepărta pământul și eventualele impurități. Apoi îndepărtează capetele fasolei.

În funcție de soi și de preferințe, poți îndepărta și fibra de pe marginea păstăii, dacă aceasta este prezentă și este mai tare. Fasolea foarte tânără, de obicei, nu necesită acest lucru.

Poți congela păstăile întregi, dar pentru folosirea ulterioară este adesea mai practic să le tai în bucăți de aproximativ 3-5 cm. În felul acesta, le poți pune direct în oală atunci când ai nevoie de ele, fără să mai pierzi timp cu tăiatul.

De ce trebuie opărită fasolea înainte de congelare?

Opărirea este probabil cea mai importantă etapă a procesului. Fasolea verde conține enzime care continuă să acționeze și după recoltare. Congelarea încetinește foarte mult activitatea acestora, dar nu o oprește complet. În timp, aceste reacții pot afecta culoarea, gustul, aroma și textura fasolei.

Prin opărirea pentru scurt timp în apă clocotită, aceste enzime sunt inactivate. Fasolea este apoi răcită rapid pentru a opri procesul de gătire.

Cum opărești fasolea verde

Pune o oală mare cu apă la fiert. Este bine să ai suficientă apă pentru ca temperatura să nu scadă foarte mult atunci când adaugi fasolea.

Când apa fierbe, adaugă fasolea verde. Pentru bucățile obișnuite, timpul recomandat pentru opărire este de aproximativ 2-3 minute. Dacă păstăile sunt foarte subțiri sau foarte mici, timpul poate fi puțin mai scurt, iar pentru bucăți mai mari poate fi nevoie de puțin mai mult.

După acest timp, scoate imediat fasolea din apa clocotită și pune-o într-un vas mare cu apă foarte rece și, ideal, cu gheață. Las-o acolo aproximativ 2-3 minute, până când s-a răcit bine.

Această trecere rapidă de la apă fierbinte la apă rece este importantă. Dacă lași fasolea să se răcească singură, aceasta va continua să se gătească datorită căldurii acumulate și poate deveni prea moale.

După răcire, scurge foarte bine fasolea. Dacă rămâne multă apă pe suprafața păstăilor, aceasta va îngheța și va forma cristale de gheață, ceea ce poate afecta textura fasolei.

Cum o ambalezi pentru congelator

După ce fasolea este bine scursă și răcită, pune-o în pungi speciale pentru congelator sau în recipiente potrivite pentru congelare.

Este mai bine să o împarți în porții mici decât să pui toată cantitatea într-o singură pungă. Gândește-te cât folosești la o singură masă și fă porții aproximativ de acea dimensiune. Astfel, vei putea scoate exact cât ai nevoie, fără să dezgheți întreaga cantitate.

Încearcă să elimini cât mai mult aer din pungă înainte să o închizi. Aerul poate duce la deshidratare și poate afecta în timp gustul și textura.

Dacă folosești pungi, întinde fasolea într-un strat cât mai uniform și aplatizează punga înainte să o închizi. Pe lângă faptul că ocupă mai puțin spațiu, acest lucru ajută și la congelarea mai rapidă.

Nu uita să scrii pe fiecare pungă data la care ai congelat fasolea.

Cele mai frecvente greșeli atunci când congelezi fasole verde

Una dintre cele mai frecvente greșeli este congelarea fasolei crude, fără opărire. Deși e o practică comună, calitatea ei se poate deteriora mai repede, poate deveni mai fadă, își poate pierde culoarea și poate căpăta o textură mai puțin plăcută. Pentru o păstrare mai bună, opărirea este recomandată.

O altă greșeală este să fierbi fasolea prea mult înainte de congelare. Nu vrei să o gătești complet. Cele aproximativ 2-3 minute de opărire sunt suficiente.

La fel de important este să nu sari peste răcirea rapidă. Dacă scoți fasolea din apa clocotită și o lași pur și simplu într-o sită, căldura rămasă în păstăi va continua să acționeze. Rezultatul poate fi o fasole prea moale după congelare și gătire.

O cantitate mare de apă rămasă pe fasole este o altă problemă. Nu este nevoie ca păstăile să fie perfect uscate, dar este bine să fie bine scurse înainte de ambalare. Excesul de apă va îngheța sub formă de cristale și poate afecta textura.

Și ambalarea contează mai mult decât pare. Dacă punga este prea mare pentru cantitatea de fasole, rămâne mult aer în interior. Fasolea poate deveni uscată la suprafață, iar gustul și textura pot avea de suferit.

O altă greșeală este să înghesui o cantitate foarte mare de fasole într-o singură pungă. Pe lângă faptul că bucățile se vor lipi între ele, va fi mai greu să folosești doar o parte din cantitate. Porțiile mici sunt mult mai practice.

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Cât timp poate fi păstrată fasolea verde congelată?

Dacă este pregătită și ambalată corect, fasolea verde poate fi păstrată la congelator aproximativ 8-12 luni, la o temperatură de -18 grade sau mai mică. Acesta este intervalul recomandat pentru o calitate cât mai bună.

De aceea, dacă ai congelat fasolea în august, este bine să încerci să o consumi până în primăvara sau vara următoare, pentru a te bucura de cea mai bună textură și aromă.

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