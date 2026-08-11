Potrivit MacRumors.com, analistul Jefferies, Edison Lee, a afirmat că modelul complet din sticlă, planificat pentru aniversarea de 20 de ani a iPhone-ului în 2027, ar fi fost anulat.

Totuși, Mark Gurman de la Bloomberg, unul dintre cei mai reputați jurnaliști când vine vorba de Apple, infirmă această informație, susținând că designul „axat pe sticlă” este încă în curs de dezvoltare.

Design futurist pentru modelele Pro

Conform surselor citate de Gurman, Apple intenționează să lanseze anul viitor modele iPhone Pro, cunoscute intern sub numele de V73 și V74, care vor adopta un aspect „glassy”.

„Sticla este utilizată atât pe partea frontală, cât și pe cea din spate a telefoanelor, curgând spre margini, unde se întâlnește cu o bandă subțire de metal», explică sursele.

Modelele complet din sticlă, abandonate

Deși Gurman confirmă că un design „mai aspirațional”, cu utilizare foarte extinsă a sticlei, a fost luat în considerare, el precizează că acesta „a fost eliminat devreme” în procesul de dezvoltare.

Este posibil ca Edison Lee să se fi referit la acest concept în raportul său, însă Gurman subliniază că abandonarea acestuia nu este o decizie recentă.

Confuzie în privința modelelor noi

Raportul lui Lee sugera și că designul complet din sticlă ar fi fost destinat unui model complet nou. Totuși, sursa citată nu a menționat informații recente despre un astfel de dispozitiv.

În schimb, zvonurile actuale indică faptul că designul bazat pe sticlă va fi implementat la modelele Pro și Pro Max din gama iPhone de anul viitor.

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