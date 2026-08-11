Iulian Bogdan este funcționar la căile ferate din Italia și spune despre el că uneori este mai retras, dar că este conștient că se poate folosi de alte atuuri pentru a atrage atenția fetelor.

„Pentru mine este o experiență fantastică, pe care oricine cred că ar vrea să o trăiască. Eu nu sunt foarte deschis, am și o urmă de timiditate, dar încerc să depășesc aceste limite”, a spus Iulian Bogdan înaintea debutului celui de-al 10-lea sezon al emisiunii Insula Iubirii.

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Născut în zodia Berbec, românul stabilit în Italia vede experiența Insula Iubirii 2026 ca șansa perfectă să-și iasă din zona de confort și să se lase descoperit. El vrea să-și dea voie nu doar la cunoaștere, ci și la sentimente. Dar e conștient că nu va fi deloc ușor.

„Aș vrea să cunosc pe cineva cu care să am un feeling, cu care să am o chimie, care să mă facă să simt ceva, chiar dacă știu că va fi foarte greu”, a afirmat el în exclusivitate pentru Libertatea.

Iulian Bogdan recunoaște că vrea să fie sincer, asumat și să transmită asta celor de acasă: „Mi-ar plăcea să mă vadă așa cum sunt eu. Nu voi juca niciun rol în emisiune, nu voi încerca să fiu altcineva. Mereu am fost eu, indiferent de situație și nu vreau să mă vadă altfel”!

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