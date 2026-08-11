Bărbatul nu avea categoria de permis necesară pentru a conduce microbuzul, potrivit Fraenkischer.

Polițiștii germani l-au dat jos de la volan, însă călătoria celor 11 pasageri a putut continua. Unul dintre călători deținea permisul necesar și a preluat conducerea microbuzului.

Incidentul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, 7 spre 8 august 2026, în zona Ansbach.

O patrulă a Poliției Rutiere din Ansbach a observat un ansamblu de vehicule înmatriculat în Republica Moldova. Polițiștii au suspectat că vehiculul depășește greutatea maximă admisă și au decis să îl oprească pentru verificări.

La volan se afla un român în vârstă de 36 de ani, care transporta 11 persoane.

În urma controlului, polițiștii au descoperit că șoferul avea doar permis pentru autoturisme și nu deținea categoria necesară pentru ansamblul respectiv.

Problemele nu s-au oprit la permisul de conducere. Polițiștii au cântărit microbuzul și remorca și au constatat că ansamblul era cu 34% mai greu decât limita legală.

În aceste condiții, autoritățile germane au deschis o anchetă împotriva șoferului român.

Bărbatul a fost obligat să descarce o parte importantă din marfă. Bunurile au fost lăsate temporar în Ansbach, până când greutatea ansamblului a fost readusă în limitele legale.

După ce a achitat o garanție, șoferului i s-a permis să își continue călătoria. Însă nu mai putea conduce microbuzul.

Bărbatul a fost nevoit să ocupe un loc de pasager, în timp ce la volan s-a urcat unul dintre cei 11 călători.

Spre norocul grupului, pasagerul avea permisul de conducere necesar pentru a conduce respectivul ansamblu.

Astfel, călătoria a putut continua, cu un alt șofer la volan.

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