Două fresh-uri de portocale pentru fetele de 4 și 8 ani, câte 29 de lei

Experiența a avut loc pe 5 august, la un complex select din zona Mamaia Nord-Năvodari. Femeia spune că a comandat două fresh-uri de portocale pentru cele două fiice ale sale, în vârstă de 4 și 8 ani. În nota de plată, produsul apare sub denumirea „Fresh Orange”, la prețul de 29 de lei bucata, astfel că cele două băuturi au costat 58 de lei. Nu prețul a fost problema, ci băuturile care au fost aduse la masă.

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„Am cerut fresh de portocale, am discutat cu domnișoara explicit dacă portocalele sunt reci sau calde. M-a asigurat că sunt exact cum trebuie. Când au gustat fetele, l-am dat înapoi pentru că nu era bun, era amar, l-au luat, iar apoi m-am trezit cu el pe bon”, a povestit turista pentru Libertatea.

Femeia spune că a cerut explicații și a chemat managerul restaurantului. Abia după discuția cu acesta, care i-a confirmat că de fapt nu a primit suc proaspăt, ci suc la cutie, au fost stoarse portocale și la masă au ajuns cele două pahare cerute cu suc de portocale.

„Am chemat managerul și ne-au făcut suc din portocale, adevărat”, spune turista.

Potrivit femeii, explicația primită în discuția cu reprezentantul restaurantului a fost că localul lucrează în baza unor contracte cu „firme locale”. Turista spune însă că nu a înțeles de ce un produs comandat drept fresh de portocale nu a fost preparat astfel de la început.

A comandat o apă de 0,75 litri: „Apa mare a plecat pe plajă”

Surpriza mai mare avea să vină însă la verificarea notei. Turista spune că a comandat o singură sticlă de apă plată de 0,75 litri. Ospătărița s-a scuzat spunând că „apa mare (nr. la sticlă de 0,75ml) a plecat la plajă” iar la masă i-a fost adusă o singură sticlă, însă de 330 ml.

„Am comandat una singură, de 0,75. Și am primit una singură, de 0,33”, a precizat femeia.

Totuși, femeia s-a trezit pe bon cu ambele ape, și cu cea pe care a consumat-o, și cu cea pe care restaurantul nu o mai avea în stoc. În total, pe nota de plată au fost trecuți astfel 38 de lei pentru apă. Pentru cele două fetițe, familia a plătit astfel 60 de lei pentru două porții copii de paste și 58 de lei pentru cele două băuturi comandate drept fresh de portocale.

Pâinea pentru midii a ajuns după ce masa se terminase

Nici preparatul cu midii nu a fost lipsit de probleme, potrivit relatării turistei. Pe nota de plată apare o porție de „Midii în sos alb”, în valoare de 75 de lei, care în meniu are mențiunea că s-ar sevi cu pâine cu usturoi, însă aceasta nu a fost adusă odată cu mâncarea. Abia la finalul mesei, după ce turista a semnalat lipsa acesteia, ospătarul a venit nu cu una, ci cu două porții.

„La scoici nu am primit pâinica cu usturoi. După ce am sesizat la final, mi-au fost aduse două porții. Ce să mai fac cu ele după ce am terminat de mâncat?”, a povestit femeia.

Ce apare pe nota de 344 de lei

Totul s-a întâmplat în plin sezon estival, pe 5 august 2026, la un restaurant bine cunoscut din Mamaia Nord-Năvodari, unde abia găsești o masă liberă la ora prânzului. Experiența deloc plăcută a costat la final 344 de lei. Și chiar dacă, după ce a făcut reclamație, a primit banii înapoi pe apă, iar managerul unității a pasat vina la ospătar, turista a rămas cu un gust amar.

„La scoici nu am primit pâinica cu usturoi. După ce am sesizat la final, mi-au fost aduse două porții. Ce să mai fac cu ele după ce am terminat de mâncat?”, a povestit femeia.

Turista spune că nu prețurile au deranjat-o, ci diferența dintre ceea ce a comandat, ceea ce a primit și produsele care au ajuns, în cele din urmă, pe nota de plată.

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