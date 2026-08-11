Cum a luat naștere prima clădire din viitoarea stațiune Nisipurile de Aur

Istoria acestui hotel este una ieșită din comun: clădirea a fost ridicată în perioada 1955-1956, devansând cu un an apariția primelor unități de cazare din stațiunea Nisipurile de Aur, fondată oficial în 1957. Păstrându-și farmecul arhitectural de-a lungul deceniilor, hotelul rămâne o mărturie vie a modului în care s-a dezvoltat turismul la Marea Neagră.

Amplasamentul proprietății nu a fost ales la întâmplare, ci în urma analizelor efectuate de o comisie de specialiști care a căutat combinația ideală între un parc natural, pădure, plajă și izvoare minerale. Proiectat de reputatul arhitect bulgar Dimitar Tsolov, hotelul a fost conceput pentru a se integra armonios în peisaj, având o deschidere directă către mare.

Elementele distinctive – precum balcoanele din lemn, silueta elegantă și legătura directă cu parcul înconjurător – au transformat clădirea într-un punct de reper. Chiar și după lucrările majore de renovare desfășurate în perioada 2008-2009, identitatea și caracterul arhitectural original au fost conservate cu strictețe.

De-a lungul celor șapte decenii, hotelul a fost martorul direct al transformării litoralului bulgăresc dintr-o zonă sălbatică într-o destinație turistică de nivel internațional.

Locul unde s-au întâlnit președinți de stat și lideri internaționali

Pe lângă rolul său în turismul de vacanță, HVD Boutique Hotel Oasis a îndeplinit de-a lungul timpului și o funcție diplomatică importantă, găzduind reuniuni la cel mai înalt nivel.

În anul 2005, proprietatea a fost gazda forumului regional „Coridoarele Culturale ale Europei de Sud-Est”, eveniment care a adus la Varna șefi de stat din întreaga regiune și pe directorul general al UNESCO. Un an mai târziu, în 2006, complexul a găzduit întâlnirea oficială a președinților din Europa Centrală, consolidându-și reputația de spațiu asociat evenimentelor internaționale de marcă.

Peste ani, continuitatea locului a fost menținută de generațiile de oaspeți care au revenit sezon de sezon, dar și de personalul care a contribuit la prestigiul domeniului.

O gală aniversară și o capsulă a timpului sigilată până în anul 2056

Aniversarea celor 70 de ani a fost marcată printr-un eveniment festiv la care au participat oficiali din turism, printre care ministrul dr. Ilin Dimitrov și viceprimarul orașului Varna, Snezhana Apostolova. Fostul director al complexului, Lyudmila Nenkova, a evocat începuturile proprietății și impactul acesteia asupra regiunii.

Cu această ocazie, conducerea HVD Hotels a subliniat că Marea Neagră reprezintă nu doar un peisaj, ci o moștenire și o responsabilitate pentru viitorul turismului sustenabil.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost crearea unei hărți simbolice către viitor. Fiecare invitat a completat o carte poștală retro cu mesaje personale, care au fost introduse în plicuri sigilate. Această capsulă a timpului va fi păstrată timp de trei decenii și va fi deschisă abia în anul 2056, atunci când hotelul va împlini un secol de existență.

Cât costă o noapte de cazare la HVD Boutique Hotel Oasis

Pentru turiștii care își doresc o vacanță într-un cadru istoric și exclusivist pe litoralul bulgăresc, tarifele de cazare variază în funcție de tipul de spațiu ales și de poziționarea camerei.

O noapte de cazare într-o cameră dublă cu vedere la parc are un tarif pornit de la 2.138 lei pe noapte pentru doi adulți, preț ce include o reducere promoțională și un mic dejun considerat de oaspeți ca fiind fabulos, alături de acces la internet de mare viteză. Pentru cei care preferă spații mai generoase, o suită cu un dormitor și vedere la parc, situată la etajul întâi, costă aproximativ 2.501 lei pe noapte, în timp ce aceeași opțiune la etajul al doilea ajunge la 2.665 lei pe noapte.

Cea mai exclusivistă opțiune din ofertă este reprezentată de suita cu vedere la mare și balcon, dotată cu zonă de relaxare și living separat. În acest caz, tariful pentru o noapte de cazare ajunge la 3.253 lei pentru doi adulți, toate opțiunile oferind facilități de top precum climatizare, minibar și acces direct la serviciile de wellness ale complexului.

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