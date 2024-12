Cine sunt și cu ce se ocupă cei doi copii ai lui Mircea Diaconu. Ce spunea actorul despre ei. „Nu le-am dat sfaturi de carieră, ci de comportament”

În urmă cu ceva timp, regretatul actor a acordat un interviu pentru revista VIVA!, în care a vorbit despre cei doi copii ai săi și despre ocupațiile lor.

În timp ce Victor i-a călcat pe urme actorului, fata lui s-a orientat către un cu totul alt domeniu. Mircea Diaconu are și o nepoată adolescentă, pe nume Ana Maria, de care e extrem de mândru. Iată ce spunea Mircea Diaconu despre copiii lui.

„Cred că foarte frumoasă a fost copilăria lor și normală, și firească. Și acum, de asemenea. Reacționează ca noi. Copiii noștri sunt aici și nu au vrut să fugă din țara aceasta îngroziți sau disperați, deși au toate calitățile de tipul acesta. Nici nu le trece prin cap, dar nu pentru că le-am zis noi. Educația este ceea ce văd copiii acasă, aud de la părinții lor și de la școală, dar nu sunt precepte impuse.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Ei au trăit în atmosfera aceasta a credințelor noastre, căci și eu, și Diana vorbim aceeași limbă, aceeași formație, principii de bază. Suntem niște provinciali, în sensul bun al cuvântului, al lucrurilor în care credem. Un mod de viață pe care îl facem și acasă și pe care copiii noștri l-au trăit exact în atmosfera aceea. Iar reacția lor astăzi este exact ca a noastră.

Recomandări Avocatul care și-a aruncat pe geam iubita însărcinată a fentat închisoarea pe viață. Justificarea instanței în cazul de omor: „Conflictul a fost întreținut de ambii”

Victor face arte plastice, face scenografie, pictură… Fiica mea face comunicare, relații publice. A făcut și doi ani de Științe Politice la SNSPA.

Nu le-am dat sfaturi în sine de carieră, ci de comportament. Cariera și-o face fiecare cum simte. Nu le-am pus stavile de niciun fel.

Ana noastră a crescut în cabine cu noi, în vremurile urâte și grele cu turnee, cu tot ce însemna, cu frigul… și, când s-a făcut mai mare și o întreba cineva dacă vrea să se facă actriță, spunea: „Vai de mine, dar știu exact despre ce e vorba! Nu o să mă fac niciodată. Te apropii de profesia asta dintr-un miraj, că înăuntru e altfel nu știi sau afli mai târziu, dar ea știa perfect. Și a spus: „Eu nu vreau așa. Nu o interesează absolut deloc”, povestea Mircea Diconu pentru revista Viva!

Video: Asfalt Tango (1996), regizor Nae Caranfil

Sursa: Youtube / Telecinemateca la tine acasa

De asemenea, Mircea Diaconu avea o nepoată adolescentă, în vârstă de 14 ani, din partea fiicei lui, kiar regretul său este că Victor nu îi dăruise încă un nepot.

Recomandări Mircea Diaconu a murit. Actorul suferea de o boală cruntă

Ana Maria are buletin de puțin timp. Are 14 ani. Să vă povestesc o minisecvență. Era în grupa mică la grădiniță, iar fetița mea a spus să merg eu după ea. Și m-am dus eu. Am deschis ușor ușa clasei și am văzut-o jucându-se cu o fetiță. La un moment dat, m-a observat în tocul ușii, s-a oprit, a bătut din palme și a zis: „Mircea al meu!. M-am scurs pe tocul ușii până jos. Și în ziua de azi sunt la fel. E atât de caldă, de iubitoare. O minune de copil.

Până la urmă, atmosfera din casă modelează omul. Fiul meu a venit pe lume la 10 ani diferență de fiica mea, dar el nu e căsătorit. I-am zis: „Tată, gândește-te că vreau să îmi văd și eu nepoții. Și fă ceva, totuși! Nu m-a contrazis, ceea ce sunt vești bune”, a mai spus actorul.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News