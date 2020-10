Walter Wallace, în vârstă de 27 de ani, a fost împuşcat mortal luni, în urma unei altercaţii cu poliţia. Potrivit rudelor acestuia, tânărul, care era înarmat cu un cuţit în timpul confruntării, suferise o cădere nervoasă.

Tatăl lui Walter Wallace a spus că fiul său a fost împușcat de 10 ori.

Tulburările au izbucnit la câteva ore după ce un trecător a filmat scena şi a postat-o pe social media. În înregistrare se vede cum doi poliţişti se apropie de Wallace şi îl avertizează să lase cuţitul deoparte, apoi se aud focuri de armă, iar bărbatul se prăbuşeşte.

Protests intensify in Philadelphia after shooting of young African American, United States



After the fatal shooting of Walter Wallace Jr., a 27-year-old African-American, at the hands of Philadelphia police on Monday, a wave of protests broke out at the scene. pic.twitter.com/5a4fqHb6FU — Moises Lopez (@chapoisat) October 27, 2020

Wallace suferea de tulburare bipolară, iar soţia sa le-a spus poliţiştilor de problemele sale psihologice înainte ca acesta să fie împuşcat, a precizat un avocat al familiei. Victima avea nouă copii, iar văduva lui este din nou însărcinată, potrivit nbcphiladelphia.com.

Sute de protestatari cerând dreptate socială s-au confruntat cu poliţia în noaptea următoare, transformând Philadelphia într-un nou focar de tensiuni pe tema rasismului şi brutalităţii poliţiei, după manifestaţiile de anvergură izbucnite în urma morţii afro-americanului George Floyd, la sfârşitul lunii mai, la Minneapolis, în timpul unei arestări brutale.

Recomandări Ce a spus dr. Musta când i s-a cerut contractul de teste COVID dintre clinica lui privată și spitalul public unde e șef de secție: ”Nu ştiu, e contract privat. Nu ştiu dacă e cazul”

Protestele de marţi au început paşnic, dar au degenerat în violenţe după lăsarea întunericului, la fel ca în ziua precedentă.

Poliţia a blocat accesul într-o zonă comercială din vestul oraşului unde fuseseră devastate magazine în noaptea de luni spre marţi, dar au fost vandalizate magazine din alte părţi.

City of Philadelphia has fallen, police have backed down & criminals have taken over the city



and



its not even trending!



2020 pic.twitter.com/mGNaRG0j8k — KEEM ? (@KEEMSTAR) October 28, 2020

În timpul confruntărilor, cel puțin 30 de ofiţeri au fost răniţi şi au fost operate 90 de arestări. Familia victimei a făcut apel la calm.

The family of Walter Wallace Jr., whose fatal shooting by Philadelphia police sparked nights of unrest in the city, appealed for calm https://t.co/u0vQtepMTC pic.twitter.com/AEaMNNUveO — Reuters (@Reuters) October 28, 2020

Citeşte şi:

Mihaela Rădulescu, reacție acidă la adresa Vivianei Sposub. “Nu participă la nimic. Nu vrea decât să fie perfectă la televizor”

“Femei din suburbii, nu vreți să mă placeți? Vă rog!”. Apelul bizar al lui Trump dezvăluie motivul pentru care poate pierde alegerile

Papa Francisc, despre Covid-19: “Este o doamnă care ne face mult rău”. Suveranul Pontif îndeamnă la respectarea măsurilor de prevenție

PARTENERI - GSP.RO FOTO Noua cucerire a lui Ion Ion Țiriac este amețitoare! Cu ce star WTA se iubește acesta

PARTENERI - PLAYTECH IREAL! Ce pregătește Gheorghe Dincă după gratii pentru complici săi. Dezvăluiri BOMBĂ despre CRIMINALUL din Caracal

HOROSCOP Horoscop 28 octombrie 2020. Taurii încep să scape de poveri pe care le purtau pe umerii lor degeaba

Știrileprotv.ro Angela Merkel a dat o veste teribilă! Ce ne așteaptă în următoarele luni

Telekomsport Momentul incredibil în care vedeta a aflat că are coroanvirus! A fost pus la zid imediat: ”Eşti fie egoist, fie prost!”