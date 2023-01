Utilizatorii online susțin că protestul a fost legat de salarii și de concedierea mai multor angajați de către producătorul Zybio, din municipalitatea centrală Chongqing.

Reuters precizează că nu a reușit să obțină nicio reacție imediată din partea Zybio, dar a verificat, prin geolocalizare, că unele dintre înregistrările video au fost filmate la fabrica companiei din Chongqing.

BREAKING: China, Chongqing city – Workers are protesting at a pharmaceutical factory against layoffs and riot police are arriving to suppress the protest.



More than 10,000 workers got laid off today because of bad economy situation caused by China’s Zero-Covid policy. https://t.co/q4XkvoVy4m pic.twitter.com/3xSxV33muL