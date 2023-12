Imaginile surprinse de CBS News arată copii și adolescenți care cară macetele pe câmp și le folosesc pentru a sparge păstăile de cacao.

Acest lucru se întâmplă în ciuda angajamentului companiei de a proteja copiii de munca din lanțul său de aprovizionare.

Mars, companie americană fondată în 1911, s-a lăudat, anterior, că a salvat mii de copii, beneficiari ai ceea ce numește „un sistem robust de monitorizare menit să țină copiii departe de plantațiile de cacao și să-i școlarizeze”.

CBS News a obținut în exclusivitate copii ale acestor liste de la un denunțător și a putut confirma că unii dintre copiii enumerați lucrează, încă, la câmp, în loc să fie la școală.

Munira, 15 ani, este unul dintre acei copii. Lucrează pe câmpurile de cacao de la 5 ani. Educația este un lux, școala ei este la o oră de mers pe jos și opțiunile de transport sunt scumpe.

Anul trecut, supervizorii de teren contractați de Mars au vizitat-o pe Munira. I-au dat un rucsac și cărți de școală cu sloganul „Sunt copil, mă joc, merg la școală”.

Dar în cele 18 luni de la prima vizită, nimeni nu a verificat dacă Munira era, de fapt, la școală, a declarat familia.

„Sunt tristă. Vreau să fiu medic. Dar familia mea nu are bani pentru școală”, a spus Munira. Fratele ei, Gafalo, lucrează și el la câmp, dar tânjește să poată merge la școală.

CBS News a vorbit cu 12 copii ale căror nume erau pe listele care arătau că ar trebui să fie la școală. Niciunul dintre ei nu era la ore și niciunul nu fusese monitorizat în mod regulat pentru a se asigura că frecventează cursurile.

În unele cazuri, numele de pe liste erau inventate. Doar o treime din cei 300 de elevi înscriși la o școală vizitată de CBS News participă efectiv la cursuri. Toți elevii au spus că recoltau cacao fie înainte, fie după școală.

CBS News a văzut un copil care aproape că își poate pierde degetele din cauza unei lame de macetă, în timp ce sparge păstăile de cacao.

