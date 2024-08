El a explicat că a pus familia înaintea studiilor, pentru o perioadă. Premierul promite că va prezenta public diplomele sale de studii. „Înţeleg miza, înţeleg jocul, înţeleg orice vreţi. Nu am jignit pe nimeni şi vreau să nu fiu jignit”, spune Ciolacu în acest context.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, cum explică faptul că în unul dintre CV-urile sale apare informaţia că s-a înscris la un master în 2003, iar diploma de licenţă a obţinut-o un an mai târziu, în anul 2004.

„Cred că nu ar fi fost posibil dacă ar fi adevărat. Vă pot pune la dispoziţie diploma de bacalaureat, am fost la Buzău, am căutat-o, cu adevărat, am o copie legalizată, în 1986. Am terminat bacalaureatul când am terminat liceul, mi-am dat licenţa când am considerat eu că familia mea… Nu m-am uitat în CV-ul respectiv, am toate documentele, vi le pun la dispoziţie. Nu am scris cărţi, nu am plagiat, chiar sunt un om normal”, a afirmat Marcel Ciolacu, răspunzând unei întrebări, sâmbătă.

El a povestit că după liceu, când nu a intrat la facultate, tatăl său l-a dat afară din casă.

„Mi-am pus familia înaintea deciziilor de a termina facultatea. Am muncit imediat după ce am terminat liceul. Tatăl meu m-a dat afară din casă. Voi nu aţi prins vremurile acelea. Taică-miu a zis: Mă, dacă nu eşti în stare să intri la facultate du-te la muncă, mă! Pe urmă m-am dus în armată. Erau alte vremuri. Ăsta e adevărul!

Mi-am făcut o familie, am muncit, am muncit în mediul privat… nu-mi e ruşine de absolut nimic. Dar nici nu pot să răspund la toate ştirile inventate, nu pot să mă umiliţi, să răspund fiecăruia cum crede el sau ce vrea el să inventeze despre mine, fac o dată o conferinţă, vi le arăt pe toate, am încheiat discuţia, cu asta, basta! Înţeleg miza, înţeleg jocul, înţeleg orice vreţi. Nu am jignit pe nimeni şi vreau să nu fiu jignit”, a adăugat premierul.

