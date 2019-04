Ciprian Mariș a părăsit „Exatlon”. „Este experienta vieții mele!”

Meciul a fost unul cu o încărcătură emoționala foarte puternică, Faimoșii intrând pe traseu dornici să nu ajungă la eliminare, și să nu piardă nici un membru al echipei.

Condițiile de la ”coteț” nu sunt deloc favorabile pentru tabăra roșie, ce pare demoralizată și epuizată fizic, la un moment dat, diferența de scor dintre echipe fiind de 8 la 1, în favoarea Războinicilor.

Din cauza procentajelor mici, Ciprian Mariș a fost nominalizat automat la duelul de eliminare, iar Ion Surdu a fost nevoit din nou să rostească numele celui care îl va înfrunta pe Ciprian la duel. În urma duelului de eliminare, pe care Andrei Botoacă l-a câștigat cu scorul de 3 la 0, aventura în Republica Dominicană a luat sfârșit pentru Ciprian Mariș.

„Vreau să vă spun că am încercat să îl sabotez pe (n.r. Andrei Botoacă). Aseara i-am dat mai mult de mâncare, în ideea că poate va fi mai lent pe traseu, dar nu mi-a ieșit J. Mă bucur tare mult că am luat parte la acest fenomen numit . Este foarte greu să descriu în cuvinte ceea ce am trăit aici, senzațiile, oamenii pe care i-am cunoscut, întreaga echipă, practic cu totii au fost familia, timp de trei luni, cât am stat în competiție. M-am atașat foarte mult de toți, îmi sunt foarte dragi, îi iubesc ca pe frații mei, surorile mele. Nu prea pot să vorbesc, îmi vine să plâng, dar de fericire, pentru ca m-am aflat aici, am concurat, am dat tot ce am putut mai bun din mine. Nu mi-e rușine că merg acasa! Nu mai pot sa vorbesc … îmi vine să plâng … chiar îmi e tare greu acum să mă despart de acesti oameni. Acest concurs a insemnat foarte mult pentru mine. Este experiența vietii mele”, a declarat Ciprian Mariș, cu lacrimi în ochi, la finalul duelului.

