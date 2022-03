Potrivit președinrelui ucrainean, opt rachete rusești au fost lansate spre Viniţa. Zelenski a descris atacul drept „brutal și cinic” și a spus că în urma atacului, aeroportul orașului cu 373.300 de locuitori este „complet distrus”.

„Viniţa paşnică nu a ameninţat niciodată Rusia”, a mai spus liderul de Kiev, care a făcut și un nou apel către liderii occidentali: „Repetăm ​​în fiecare zi – închideți cerul deasupra Ucrainei. Vă rog să creați o zonă umanitară fără rachete, fără bombe aeriene„.

Mai multe înregistrări video cu atacul au fost publicate pe Twitter.

The video shows the sight of the airport in Vinnytsia that got hit by 8 rockets during a Russian airstrike on March 6, according to President Volodymyr Zelensky.



Video: Verkhovna Rada of Ukraine/Telegram pic.twitter.com/mesfSwboxu — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 6, 2022

8 #russia's missiles have just hit the city of Vinnytsia. Destroyed the airport. The number of victims is still unknown.



That's why we demand #NoFlyZoneOverUkraine! So that we can continue to fight on the ground. pic.twitter.com/FDa1ZnL53s — Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 6, 2022

This is what Vinnytsia airport looks like now. 8 Russian missiles hit it today, on March 6. World, close the sky over Ukraine! pic.twitter.com/HrpoCB3aPd — Повернись живим (@BackAndAlive) March 6, 2022

În urma atacului rusesc, un depozit a luat foc și o clădire administrativă a fost parțial distrusă, transmite Nexta canalul media din Belarus care transmite pe Telegram și Twitter.

Deocamdată, nu există informații cu privire la victime.

❗️As a result of rocket fire in #Vinnitsa region, a warehouse caught fire and an administrative building was partially destroyed



One person died pic.twitter.com/NDkHiVrMU6 — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022

Potrivit The Guardian, mai multe orașe și baze aeriene ucrainene au fost bombardate de când Rusia a invadat Ucraina, pe 24 februarie. Dar Vinița se află în zona de vest a centrului Ucrainei, departe de granițele cu Rusia și Belarus, într-o zonă care a cunoscut mai puține astfel de lovituri.

GSP.RO Mircea Lucescu demontează un fake news legat de războiul din Ucraina: „Nu e adevărat! V-am spus!”

Playtech.ro ȘOC! Volodimir Zelenski pleacă din Ucraina! Ce vrea să facă SUA în războiul cu Rusia

Observatornews.ro "Eroul nopţii". Un băiat de doar 11 ani a reuşit să scape din Zaporojie şi a trecut singur graniţa în Slovacia. "Părinţii au trebuit să rămână în Ucraina"

HOROSCOP Horoscop 6 martie 2022. Taurii sunt în elementul lor, ceea ce îi simulează să-și arate bunăvoința și să dea o mână de ajutor

Știrileprotv.ro Rusia plânge. După 10 zile de război, are cel mai grav bilanț de după Al Doilea Război Mondial

Telekomsport Primul nume URIAŞ care a picat în război. Oligarhul rus cu o avere exorbitantă, nimicit de Vladimir Putin

PUBLICITATE Accesoriul perfect, care te ajută rapid, să fii și mai frumoasă