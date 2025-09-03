Cum funcționa rețeaua

Anchetatorii au descoperit în Sindos, lângă Salonic, un depozit unde combustibilul provenit din România era transferat și pregătit pentru vânzare. Rețeaua folosea solvenți importați din România și Bulgaria pentru a adultera combustibilul, care era apoi livrat către benzinării controlate de grupare.

În plus, polițiștii au găsit programe software care interveneau în sistemele de intrare-ieșire ale pompelor, astfel încât șoferii plăteau mai mult, dar primeau mai puțin combustibil.

Unde au avut loc arestările

În total, 20 de persoane au fost reținute:

13 în regiunea Attica

una în Volos

două în Trikala

trei în Salonic

două în Igoumenitsa

una în Sparta

În timpul descinderilor, au fost confiscate sume uriașe de bani, „câteva sute de mii de euro”, conform sursei citate.

Ce acuzații riscă suspecții

Cei reținuți sunt acuzați de contrabandă cu combustibil, evaziune fiscală și fraudă asupra clienților. Potrivit anchetei, șoferii erau păgubiți în două feluri: primeau combustibil amestecat cu solvenți și, în plus, cantitățile livrate erau mai mici decât cele afișate pe pompă.

Protothema scrie că România și Bulgaria erau sursele principale de combustibil și solvenți pentru întreaga rețea. În Grecia, combustibilul era distribuit la mai multe benzinării, unde se făceau modificările tehnice și vânzările ilegale.

