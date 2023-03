Comentatorul Marian Olaianos, acuzat că a agresat o colegă, concendiat de TVR. „Înregistrările video surprind clar actele de violență”

„Joi, 9 martie, reprezentanții SRTv i-au înmânat lui Marian Olaianos decizia de sancționare cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă”, a transmis postul public, joi, într-un comunicat de presă.

După ce Nadine Vlădescu, jurnalistă la secția Cultură a TVR, l-a acuzat, în octombrie 2022, pe comentatorul sportiv Marian Olaianos că a lovit-o și i-a adresat injurii, președintele instituției, Dan Turturică, a solicitat o anchetă internă.

Nadine Vlădescu, jurnalistă la secția Cultură a TVR și comentatorul sportiv Marian Olaianos

La începutul lunii februarie 2023, raportul comisiei de disciplină a fost finalizat. Decizia de a-l concedia pe Olaianos, precizează TVR, are la bază certificatul medico-legal emis de IML, alte examinări medicale efectuate după actele de violență suferite de Nadine Vlădescu, înregistrări video care surprind cu claritate actele de violență, audieri ale martorilor, precum și alte înscrisuri relevante care certifică abaterile disciplinare grave ale lui Marian Olaianos.

Contactat de Libertatea, jurnalistul a refuzat să comenteze decizia Televiziunii Române.

Jurnalistul a negat acuzațiile și a depus plângere penală

Anterior hotărârii de a-l concedia, conducerea TVR l-a exclus pe Olaianos din echipa trimisă la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar. Cazul a fost făcut public de către Gazeta Sporturilor.

Olaianos a negat atunci acuzațiile. „Tot ce am făcut a fost să mă apăr”, declara jurnalistul, în noiembrie 2022, pentru Gazeta Sporturilor. „Nu am bătut-o și nu am lovit-o. Pur și simplu, i-am pus mâna în piept și am împins-o din calea mea”, a descris el evenimentul.

Pe 14 noiembrie, comentatorul sportiv a depus la Secția de Poliție nr. 1 București o plângere penală împotriva Nadinei Vlădescu pentru hărțuire și hărțuire sexuală. Conform documentului, Olaianos susține că abuzurile au avut loc în lunile septembrie și octombrie 2022, când colega sa i-ar fi făcut avansuri sexuale. Jurnalistul a spus că insistențele colegei sale au devenit atât de intense încât a simțit că i se pun în pericol familia, cariera și reputația profesională.

El reclamă în plângere că Nadine Vlădescu îl urmărea zilnic la locul de muncă – prin curtea instituției, pe holuri și în birouri – și îi scria zilnic sute de mesaje pe WhatsApp. În conversațiile online, atașate plângerii și consultate de Gazetă, Nadine Vlădescu îi cerea bărbatului, explicit și în repetate rânduri, să accepte să întrețină raporturi sexuale.

Tot Gazeta Sporturilor scria că Nadine Vlădescu a mai fost acuzată, în 2020, de hărțuire de un fost partener de viață. La rândul ei, jurnalista a negat acuzațiile ce i-au fost aduse.

