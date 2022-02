Reprezentanții CIO au precizat în comunicatul transmis azi că măsura luată de Comitetul său Executiv vine ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia şi după „încălcarea Armistiţiului Olimpic de către guvernul rus şi guvernul belarus, prin susţinerea oferită de acesta”.

Aceștia au transmis că numeroşi sportivi ucraineni sunt împiedicaţi să concureze din cauza invaziei ruse, Comisia Executivă a CIO „recomandă federaţiilor internaţionale de sport şi organizatorilor de manifestaţii sportive să nu invite sau să permită participarea sportivilor şi reprezentanţilor oficiali ruşi şi belaruşi în competiţii internaţionale”.

De asemenea, aceștia își mențin recomandarea de a nu se organiza niciun eveniment sportiv în Rusia sau Belarus, emisă pe 25 februarie 2022.

IOC Executive Board recommends no participation of Russian and Belarusian athletes and officialshttps://t.co/XZyLIi11XR